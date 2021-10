Nur holprige Feldwege zwischen Mannheim-Wallstadt und Vogelstang

Kritik am Zustand der Radwege zwischen Wallstadt und der Vogelstang hat der Bezirksbeirat Wallstadt geübt. Zwar will die Stadt den Radverkehr im Mannheimer Osten mit dem Bau einer Brücke über die Sudetenstraße, also die Umgehungsstraße zwischen Wallstadt und Käfertal, sowie die Gleise der Stadtbahnlinie 7 deutlich beschleunigen. Sie soll als Zubringer zum neuen Radschnellweg dienen. Dorthin führen aber nur holprige Feldwege.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie sind weisen Narben und teils tiefe Löcher auf, teilweise gibt es nur Schotter statt Teer – das sind die Wege, etwa im Bereich des Reitervereins Vogelstang/Wallstadt. Dort soll die östliche Rampe der Brücke sein, die dann über die Stadtbahngleise und die Sudetenstraße führt. Drei Millionen soll der Hauptzubringer zum neuen Radschnellweg kosten. Die aus Erde aufgeschütteten Rampen an jeder Seite der Brücke sind jeweils 80 Meter lang, damit sie schön langsam ansteigen können. Die Brücke selbst hat dann eine Länge von 75 Metern. Am westlichen Ende geht es durch das Spinell-Gelände weiter Richtung Feudenheimer Au zum Radschnellweg (wir berichteten über die Planungen).

Ziel: „gut und komfortabel“

Als Johanno Sauerwein das Konzept jetzt im Bezirksbeirat Wallstadt vorstellte, stieß er aber auf Skepsis – nicht wegen des Brückenbauwerks selbst, sondern wegen der Verbindungen dorthin. Sauerwein nannte sie „bestehende Wirtschaftswege“. Zugleich räumte er ein, sie befänden sich in einem „eher schlechten Zustand“, so Sauerwein: „Der Stadtraumservice hat vor, sie zu sanieren, vielleicht auch etwas zu begradigen“, kündigte er an. Man werde sie „so herstellen, das sie gut und komfortabel genutzt werden können“.

Neu gebaut werden soll nur dort, wo es in der verlängerten Römerstraße derzeit lediglich einen schmalen Trampelpfad zwischen Fahrbahn und Feld gibt, ein gemeinsamer Geh- und Radweg – aber nur vom Reiterverein bis zum Abzweig Richtung Vogelstangseen. Da kommen die Radfahrer dann aber nicht schnell weiter. Sie müssen absteigen, weil man die Gleise der Stadtbahnlinie 5a nur zu Fuß überqueren kann. Dass dies geändert wird, machte Sauerwein Grünen- Bezirksbeirätin Cornelia Schacht keinerlei Hoffnung – der Verkehr auf diesem Abschnitt des Schienenstrangs gilt rechtlich als Eisenbahn, nicht als Straßenbahn. Daher gelten für Querungen strengere Regeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kritik am Zeitplan

Keine Aussage konnte der Verkehrsplaner zum Zeitplan machen. Die Brücke solle „im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Bundesgartenschau“ realisiert werden, doch ob der Baubeginn noch vor 2023 ist, ließ er offen. Dazu könne er „keine konkrete Auskunft geben“. Ob die Sanierung der Wirtschaftswege dann rechtzeitig zur Fertigstellung des Brückenbaus erfolge, blieb ebenso unklar.

„Die Stadt baut einen Radschnellweg, aber als Anbindung dann nur Wirtschaftswege“, wunderte sich CDU-Bezirksbeirat Bernd Konetschny und forderte eine schnellere Sanierung: „Wenn man da nicht gut fahren kann, wird keiner darauf fahren!“ Seine CDU-Kollegin Heidrun Back fürchtete, dass es im Umfeld von Reiterverein und den Anlagen der Sportvereine zu Konflikten zwischen den vielen Kindern dort einerseits und schnell fahrenden Radlern kommt. Deutliche Kritik am Zustand der Feldwege wie auch am Zeitplan kam ebenso von Thorsten Schurse (SPD): „Mit dieser Zeitschiene kriegt man die Leute nicht zum Umstieg aufs Fahrrad“, warnte er.