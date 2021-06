Noch kein Verein vor dem Aus

Ob Geschäfte oder Vereine – bisher kam es in Wallstadt für keinen zum Aus wegen der Corona-Krise. Allerdings fürchtet Manuela Müller, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstater Vereine (IWV), dass das nicht so bleibt. „Bisher steht kein Verein vor dem Aus, aber die Stimmung ist gedrückt, die Zahl der Aktiven bröckelt, weil es so lange keine Treffen gab“, sagte sie bei einer Veranstaltung der SPD. Mittelfristig werde es „sicher auch Betriebe geben, die nicht mehr aufmachen, sich verkleinern oder einfach keine Mitarbeiter mehr einstellen“, ahnt Manuela Müller.

Wallstadts SPD-Stadträtin Claudia Schöning-Kalender hatte sie und weitere Repräsentanten des Stadtteils zu einer, wie sie sagte, Bestandsaufnahme nach mehr als einem Jahr Pandemie eingeladen. Schließlich solle die Politik nicht nur die Entwicklung der Innenstädte, sondern auch der Stadtteilzentren im Auge behalten, meinte sie.

Kritik an Bürokratie

Für den örtlichen Einzelhandel sei es „finanziell und mental schwierig, diese Krise durchzustehen“, erklärte Michael Penczek („Brillenmacher“) für den Vorstand vom Bund der Selbstständigen (BDS) Wallstadt. Zwar wisse er bisher nichts von angekündigten oder drohenden Geschäftsschließungen in dem Ort. Aber die Stimmung sei „relativ negativ“, einige Geschäfte „katastrophal betroffen“. Aber selbst Betriebe, die wegen der Corona-Regeln nicht schließen mussten, hätten große Umsatzeinbrüche gehabt, „denn gerade im ersten Lockdown sind alle Leute einfach zu Hause geblieben“, sagte Penczek. Als „schwierig“ bezeichnete er auch die Beantragung von Hilfen und die sich ständig ändernden Regeln.

Die Vereine des Vororts seien bis zu Beginn der Pandemie „gut aufgestellt gewesen“, erklärte Manuela Müller. Nun seien aber über mehr als ein Jahr viele Einnahmen ebenso wie die Möglichkeit von Treffen weggebrochen. „Es fehlt die Geselligkeit, es fehlt das Miteinander“, klagte sie. Das werde sich, fürchtet sie, insofern auswirken, dass bislang aktive Mitglieder nun passiv bleiben, weil sie sich daran gewöhnt hätten. „Da wird man ganz viel neu aufbauen müssen“, nimmt Müller an.

Völlig unklar sei derzeit, ob und wann man wieder Veranstaltungen machen könne, so Müller, die auch Vorsitzende des Motorsportclubs ist. Das von ihrem Verein traditionell im Frühjahr ausgerichtete Volksradfahren werde es „in gewohnter Form sicher nicht geben“, aber vielleicht als geänderte Tour mit Abstand „und Suppe to go“.

„Sehr schwierig“ sei auch die Frage, ob man zum üblichen Termin im Juli die Kerwe ausrichten könne, da die Erarbeitung von Hygienekonzepten aufwendig sei und es derzeit ja noch Obergrenzen für die Teilnehmerzahlen gebe. „Ich bin nicht bereit, nur für einen bestimmten Prozentsatz der Wallstadter eine Kerwe zu veranstalten“, so Manuela Müller: „Kerwe für 100 Leute – das rechnet sich doch gar nicht!“

Probleme mit der Bürokratie

„Die Leute haben aber Lust, wieder etwas zu unternehmen“, erklärte Isabel Cademartori, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Sie ermunterte die Vereine ausdrücklich, Veranstaltungen im Freien zu machen, denn bei weiter günstiger Entwicklung der Infektionszahlen seien die bis zu 500 Personen möglich. Bei finanziellen Problemen könne man auf die Budgets der Bezirksbeiräte zurückgreifen. „Und wenn es Probleme mit Hygienekonzepten gibt, kann man sich beraten lassen“, verwies sie auf die Stadt.

Da widersprachen ihr aber Manuela Müller und ihr Stellvertreter Jens Weber. Es sei doch schon vor der Pandemie „jedes Jahr schwieriger geworden, etwas genehmigt zu bekommen, man muss für alles zehn Bogen ausfüllen“, klagte Müller. Die Verwaltung müsse „schneller in die Pötte kommen“, forderte sie. „Schon der Normalfall ist schwierig“, schloss sich Jens Weber an. Wegen der verschärften Hygieneregeln müsse sich die Verwaltung mehr als Dienstleister begreifen, einen gut erreichbaren Informationspool einrichten. „Das nehmen wir als Anregung mit“, versprach Schöning-Kalender. Das „Problem der Überbürokratisierung“ müsse man dringend angehen. Cademartori sagte zu, die vorhandenen Informationen der Stadt an die Vereine weiterzuleiten.

Hoffnung machte Schöning-Kalender den Wallstadtern, was die Pläne für den Bau eines Kultur- und Sportzentrums angeht. „Ich bin da optimistisch. Es gibt im Gemeinderat keine Partei, die sagt, geht nicht, gibt es nicht, insofern wird das kommen“, so die SPD-Stadträtin. Manuela Müller verspricht sich von solch einem Bau „einen Motivationsschub“ für die Vereine: „Da klammern wir uns daran!“