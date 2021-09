Noch freie Mittel im Stadtteil-Budget

Vom Motorsporclub bis zu den Nachbarschaftsflohmärkten – acht Anträge auf Gelder aus seinem Budget hat der Bezirksbeirat Wallstadt in diesem Jahr bisher bewilligt. Doch noch haben Vereine und Institutionen gute Chancen auf Mittel. „Es sind 13 450 Euro da, und es ist schon September“, sagte Bürgerserviceleiter Frank Kassner in der Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt: „Man kann also noch Anträge stellen“, erklärte er. Das Budget sei auch deshalb nicht ausgeschöpft, weil durch Corona viele Veranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfanden und daher die sonst übliche Unterstützung durch den Bezirksbeirat nicht abgerufen wurde.

Der Gemeinderat hatte 2008 beschlossen, den Bezirksbeiräten der 17 Stadtbezirke einen jährlichen Gesamtbetrag von 200 000 Euro zur Verfügung zu stellen, die sie nach eigener Priorität verteilen dürfen. In Wallstadt sind pro Jahr 6245 Euro im Topf, doch können aus dem Vorjahr nicht verbrauchte Mittel übertragen werden, weshalb die Kasse derzeit gut gefüllt ist. pwr