Neue Halle wird billiger

Etwa 30 Prozent günstiger als bisher gedacht soll der Bau des in Wallstadt geplanten Kultur- und Sportzentrums mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr werden. „Wir haben um rund acht Millionen Euro auf 19,5 Millionen Euro reduziert“, erklärte Stephen Berger vom Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement dem virtuell tagenden Bezirksbeirat Wallstadt. Dort stellte er das Ergebnis einer „erweiterten Machbarkeitsstudie“ des Architekturbüros „raum z“ zu dem seit Jahrzehnten diskutierten Projekt vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor genau einem Jahr gab es bereits eine Studie der Frankfurter Planer. Da gingen sie von 28 Millionen Euro aus – einen Betrag, den die Stadtverwaltung als zu hoch ablehnte. Der Gemeinderat fasste zwar im Juli 2021 einen Grundsatzbeschluss, das Projekt zu realisieren. Zugleich erteilte er aber den Auftrag, Möglichkeiten für Synergieeffekte und Kostenreduzierungen zu suchen.

Feuerwehr verzichtet

„Es ist gelungen, das Raumprogramm zu optimieren und zu reduzieren, ohne dass man an den Bedarfen streicht“, fasste Berger die Gespräche von Stadt, Architekten, Vertretern des Bezirksbeirats, der Feuerwehr, der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine und der Bürgerinitiative zusammen. Danach hätten „Flächenreduzierungen zu einer erheblichen Kostenreduktion geführt“. So wird für das eigentliche Kultur- und Sportzentrum nun nur noch mit 13 Millionen Euro kalkuliert, für den Teil der Feuerwehr mit 6,5 Millionen Euro.

Erreicht wurde das einmal mit dem „Wegfall eines gesamtstädtischen Bedarfs“, wie es Berger formulierte. Die Feuerwehr wollte in Wallstadt, wenn dort ohnehin ein Neubau entsteht, 250 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche für die Kinder- und Jugendfeuerwehren von ganz Mannheim schaffen – zusätzlich zu dem, was die Wallstadter Abteilung an Raumbedarf hat. Darauf wird nun verzichtet. Zudem sei es gelungen, Technik-, Sanitär- und Verkehrsflächen, die in der ersten Studie laut Berger „relativ grobspurig“ konzipiert worden seien, nun „zu optimieren“ – also zusammenzulegen. Das, was den Wallstadter Vereinen künftig zur Verfügung stehe, werde aber ausdrücklich „nicht reduziert“, versicherte Berger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dafür bedankten sich die Bezirksbeiräte Janec Gumowski (SPD) sowie Martin Dubbert und Bernd Konetschny ( beideCDU). Konetschny wies aber darauf hin, dass die Zeit drängt, denn die Kirche wolle Ende 2022 das Gemeindezentrum Wallstadt in der Oswaldstraße – derzeit einziger Ort für Kultur- und Sport im Stadtteil – aufgeben. Nadja Wersinski vom Fachbereich Demokratie und Strategie versicherte aber, der Überlassungsvertrag der Kirche mit der DJK verlängere sich automatisch um ein Jahr. „Derzeit gibt es von keiner Seite ein Interesse, ihn zu kündigen – also kein Handlungsbedarf“, meinte Wersinski. Konetschny widersprach aber, dass sich dies sofort ändern könne, wenn größere Schäden am Bau oder der Heizung auftreten. Man müsse daher „Tempo, Tempo, Tempo“ machen, forderte Martin Dubbert.

So schnell geht es aber nicht. Bürgermeister Michael Grötsch, der Sitzungsleiter, erläuterte, dass das Konzept mit den reduzierten Kosten am 1. Februar der Hauptausschuss und am 8. Februar dem Gemeinderat unterbreitet werden.

Für den vorgesehenen Standort, 1,36 Hektar im Gewann „Pfarrweglänge“ nördlich der Normannenstraße und direkt an der Umgehungsstraße, gibt es laut Anne-Sophie Holderle vom Fachbereich Stadtplanung bisher indes keinen Bebauungsplan. Im Flächennutzungsplan ist er als „Entwicklungsfläche Gewerbe“ ausgewiesen. Ein Bebauungsplanverfahren dauere ein bis eineinhalb Jahre, ergänzte ihr Kollege Jochen Tölk. „Wir bemühen uns, es so schnell wie möglich zu machen“, versprach er den Bezirksbeiräten, die auf baldigen Baubeginn drängten. Immerhin könne das überarbeitete Konzept nun als Grundlage für eine Vergabe des Planungsauftrags dienen, so Berger.

Die Finanzierung sieht Stadträtin Claudia Schöning-Kalender (SPD) nicht mehr als Problem. Alle Fraktionen, die im Sommer den Grundsatzbeschluss gefasst hätten, seien sich „einig, dass das im nächsten Haushalt abgebildet wird“ – das wäre der Doppeletat 2023/24. Zugleich lobte sie die Gespräche, die zur Reduzierung der Kosten geführt hätten, als „vorbildliche Bürgerbeteiligung“. Sie wünsche sich, dass das Projekt auch bis zur Fertigstellung weiter in enger Absprache mit den Bürgern und Vereinen realisiert werde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3