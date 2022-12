Neue Glocke wird 2023 aufgehängt

Sie muss noch etwas auskühlen, aber es ist vollbracht: Im Beisein von einigen Mitgliedern des Freundeskreises Magdalenenkapelle, die dazu ein Gebet gesprochen haben, ist bei der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen die neue Glocke für den kleinen Sakralbau in Straßenheim gegossen worden.

„Sie wird im ersten Halbjahr 2023 aufgehängt“, kündigt Jürgen Anselmann, der Vorsitzendes des Freundeskreises Magdalenenkapelle, an. Der Förderverein hat die Finanzierung von Glockenguss und dann auch der Aufhängung von insgesamt 10 000 Euro komplett aus Spendengeldern ermöglicht, gemäß seinem Motto „Die Kapelle mit Leben füllen“, so Jürgen Anselmann.

Glockenguss für Straßenheim bei der Firma Bachert. © Anselmann

Die auf das Jahr 1408 zurückgehende Kapelle, ältester Sakralbau Mannheims und im Kern sogar das älteste Gebäude der Stadt, gehört dem Land und war von ihm im vergangenen Jahr saniert worden. Der Verein nahm sich aber vor, weitere Projekte zu ermöglichen.

Im Türmchen ist Platz

So verfügt die Kapelle über eine Glocke von 1765 und damit eine der ältesten Glocken Mannheims, aber in dem 1816 erneuerten kleinen Glockentürmchen auf dem Walmdach ist Platz für mehr. Bis zum Ersten Weltkrieg, so weiß man, hat zudem eine zweite Glocke aus 1844 existiert. „Sie wurde sehr wahrscheinlich während des Krieges eingeschmolzen“, nimmt Anselmann an. Genaue Informationen oder Überlieferungen fehlen aber.

Dank der Spenden von Mitgliedern hat der Freundeskreis im Herbst eine neue Glocke in Auftrag gegeben. Hergestellt wurde sie von der Firma Bachert in Neuenkirchen im Neckar-Odenwald-Kreis, in der auch die im Januar aufgehängte neue Taufglocke der Wallstadter Petrusgemeinde entstand. Mit 125 Kilogramm ist sie aber nur halb so schwer wie die Wallstadter Glocke. Der Durchmesser beträgt 56 Zentimeter, das Geläut ist auf Nominal a-d gestimmt und die Glockenzierde trägt den Schriftzug „Leben in Fülle!“ aus dem Johannesevangelium, dazu ein Relief mit Maria Magdalena – der ersten Zeugin der Auferstehung Jesu Christi – mit Myrrhe-Gefäß sowie einem Friesband aus Blüten und Ranken, was zur barocken Zier der anderen Glocke passt. Das Bibelzitat für den Schriftzug ist passend zum Motto des Freundeskreises gewählt, der den kleinen, für Hochzeiten und Taufen beliebten Sakralbau zudem mit zahlreichen musikalischen Angeboten belebt und im Sommer zur Besichtigung einlädt..

Am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, gibt es um 15 Uhr in der Kapelle eine kleine Andacht.