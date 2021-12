Neue Glocke kommt erst im Januar in den Turm

Pavel Baranek ist der erste Wallstadter, der mit ihr in Berührung kommt – indirekt. Mit seinem Elektrohubwagen hilft der Mann von Anna Baranek, der Inhaberin vom Hofladen Bossert, die kostbare Fracht aus dem Lieferfahrzeug der Glockengießerei Bachert zu hieven. Und dann ist sie endlich da und sichtbar – die neue Taufglocke der Wallstadter Petruskirche. Der Hof von Bauernhof Bossert ist ihre erste Station, da kann sie gut abgeladen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schriftzug gut lesbar

Dominik Eisen und Axel Koch vom Ältestenkreis der Gemeinde nehmen sie offiziell in Empfang. Eine Woche lang war sie nach dem Guss in der Grube, wie die Glockengießer sagen, wurde dann von den Arbeitern der Firma in Neunkirchen im Odenwald herausgehoben, ganz traditionell mit Hammer und Meißel von der Lehmform befreit und auf Hochglanz poliert. Auch der Schriftzug „Lasst die Kinder zu mir kommen; denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Matthäus 19,14) ist nun sehr gut lesbar.

Jetzt wird die Glocke auf einen kleineren Gabelhubwagen gehoben und zur Petruskirche transportiert. „Na ja, da haben wir zumindest eine kleine Prozession mit ihr gemacht“, sagt Dominik Eisen, während er den Hubwagen mit der Glocke zieht, begleitet von Axel Koch. In der Schulzenstraße kommt per Fahrrad zufällig Nathalie Jacobi, auch sie ein Mitglied im Ältestenkreis. „Das ist ja cool“, kommentiert sie die Ankunft der Glocke.

Mit Standarte begrüßt

„Wir wollten ja eigentlich einen Festumzug durch den Ort machen“, sagt Dominik Eisen, wie das auch im Oktober 2003 die katholische Christ-König-Kirche Wallstadt gemacht hatte, die ihre gleich vier neuen Bronzeglocken mit einem großen Festzug vorbei an geschmückten Häusern präsentierte. „Aber bei der Corona-Lage geht das eben aktuell leider nicht“, so Eisen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aber stilvoll geht es in Wallstadt eben dennoch zu. Ohnehin laufen einige Wallstadter spontan mit, als Dominik Eisen und Axel Koch an diesem Freitagnachmittag die 22 Kilogramm schwere Bronzeglocke durch die Mosbacher Straße rollen. Am Eingang des Parks der Petruskirche steht dann Ortshistoriker Stefan Alles bereit. Er hält die Standarte mit silber-blauen Rauten und goldenen Pfälzer Löwen, den Zeichen der Wittelsbacher, in der Hand, die 2016 zur 1250-Jahr-Feier von Wallstadt produziert worden war. Mit ihr gibt er der Glocke dann das Geleit bis zur Kirche, doch da gibt es einen kleinen Stopp. „Ungekrönt kommt sie aber nicht ’rein!“, fordert er, der Glocke zunächst eine schmückende grüne Girlande umzuhängen, ehe sie in das Gotteshaus gebracht wird.

Dort steht sie nun vor dem Altar, und pünktlich dazu hat die Freiwillige Feuerwehr Wallstadt den Weihnachtsbaum aufgestellt. In der Kirche bleibt die Glocke bis Mitte Januar stehen, wird bei mehreren Terminen mit dem Titel „Offene Kirche“ präsentiert – ohne Anmeldung, aber wegen der Besucherbegrenzung eventuell mit Wartezeit vor der Kirche. „Aber wir wollen allen Wallstadtern die Möglichkeit geben, sie anzuschauen“, erklärt Eisen, und das nicht nur zu den Gottesdienstzeiten. Ein Termin ist sogar an Weihnachten, am 26. Dezember um 15 Uhr bis 16.30 Uhr, sowie an Silvester, 31. Dezember 13 bis 15 Uhr.

Ab 10. Januar beginnen dann die Sanierungsarbeiten am Glockenturm, die ja der Anlass für die Bestellung einer neuen, vierten Glocke waren. Bei der Gelegenheit wird zudem die schon länger defekte Turmuhr repariert. Voraussichtlich am 17. Januar wird die neue Taufglocke mit Seilzug oder Kran in den Turm gehoben. Am 30. Januar soll sie erstmals erklingen. „Den Festgottesdienst zur Glockenweihe wollen wir am auf der Wiese feiern, dann ist der Klang besonders gut zu hören und es können mehr Personen teilnehmen“, kündigt Pfarrerin Anna Maria Baltes an.