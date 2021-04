Neue Brücke nur für Radfahrer

Mit einer neuen Brücke soll der Radverkehr im Mannheimer Osten deutlich beschleunigt werden. Der Baubeginn für das drei Millionen Euro teure Stahl-Bauwerk ist im ersten Quartal 2022 vorgesehen. Es wird die Sudetenstraße, also die Umgehungsstraße zwischen Wallstadt und Käfertal, sowie die auf die Vogelstang führenden Gleise der Stadtbahnlinie 7 überspannen.

„Das ist eine ganz entscheidende Verbindung“, erklärt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschaugesellschaft. Ihr obliegt ja nicht nur Planung und Durchführung des sommerlangen Fests 2023, sondern zudem die Gestaltung des gesamten Grünzugs Nordost und der Bau des dort verlaufenden Teils des Radschnellwegs von Mannheim über Viernheim und Weinheim bis nach Darmstadt.

Der erstreckt sich vom Käfertaler Wald über Franklin und Käfertal quer durch das Spinelli-Gelände und die Feudenheimer Au. Hierfür ist nun ein Zubringer geplant, den auf einem Abschnitt zwischen dem Spinell-Gelände und den Sportanlagen Vogelstang/Wallstadt ebenso die Bundesgartenschau-Gesellschaft verantwortet. „Das ist der Hauptzubringer und zudem eine wichtige Verbindung in den Grünzug und schafft die Möglichkeit, dass Radfahrer von der Innenstadt an den Vogelstangsee kommen, ohne ein einziges Mal eine Straße überqueren zu müssen“, so Schnellbach.

80 Meter lange Rampen

Der jetzt detailliert geplante Abschnitt beginnt auf dem Spinelli-Areal und führt östlich davon auf einen derzeit nur sehr schmalen, unbefestigten Wirtschaftsweg, der sich auf den Feldern nördlich von der Skateranlage vom Bürgerpark befindet. Dieser Wirtschaftsweg wird verbreitert und geteert sowie mit Bäumen gepflanzt. Er mündet dann auf einen bereits vorhandenen Rad- und Fußweg an der Kleingartenanlage „Rott“ und wird da langsam zur Rampe aufgeschüttet.

Dabei betrage die Längsneigung durchgehend 4,8 Prozent, sagt Volker Jurkat, Bereichsleiter Verkehrsinfrastruktur/Hochbau der Bundesgartenschaugesellschaft. Derzeit geprüft werde, ob man zwischendurch „Ruhepodeste“ anbringe und wie dies mit den Anforderungen an eine Barrierefreiheit der Strecke in Einklang zu bringen sei.

Die aus Erde aufgeschütteten Rampen an jeder Seite der Brücke sind jeweils 80 Meter lang, damit sie schön langsam ansteigen können. Die Brücke selbst hat dann eine Länge von 75 Metern. Sie ist 6,30 Meter breit, wobei der für Radfahrer und Fußgänger nutzbare Teil fünf Meter misst. Autofahrer oder landwirtschaftlicher Verkehr dürfen die Brücke nicht nutzen.

Jurkat beschreibt sie als „filigranes, schmales Bauwerk“. Da nicht nur die – ohnehin tiefergelegte – Sudetenstraße, sondern auch die Stadtbahnstrecke und ihre Oberleitungsmasten zu überqueren sind, erreicht sie aber eine Durchfahrtshöhe von 4,50 bis zu 8,20 Metern. Dazu sind zwei Stützengruppen mit je drei Stützen auf einem Betonfundament nötig.

Strecke bis zum Vogelstangsee

Die Brücke wird aus 180 Tonnen wetterfestem Stahl bestehen. Sie soll auf der Nordseite für die Stabilität seitlich einen durchgehenden Längsträger erhalten, auf der Südseite aber ein Edelstahlnetz als Geländer haben. Die Laufflächen werden beschichtet, damit sie nicht rosten und Radfahrer gut vorankommen. Auf der Brücke selbst ist eine Beleuchtung vorgesehen, auf den Zufahrten indes nicht – im Gegensatz zu Radschnellwegen, die ja wie Straßen beleuchtet werden.

Auf der Ostseite endet die Rampe der Brücke etwa in Höhe des Reitervereins Vogelstang/Wallstadt beziehungsweise des Clubhauses vom SSV Vogelstang. Die Vereine würden aber nicht beeinträchtigt, versichert Michael Schnellbach.

Vom Ende der Rampe aus soll der Zubringer zum Radschnellweg dann weiter auf dem Weg zwischen Reiterverein und dessen Parkplatz verlaufen, die Römerstraße queren und dann zum Vogelstangsee führen – derzeit alles sehr holprige Wege, teils ganz unbefestigt und teils voller Schlaglöcher. „Das hat die Stadt aber auf dem Schirm, die sind da an der Planung dran“, sagt Volker Jurkat, der selbst nur bis zum Ende des Brückenbauwerks zuständig ist. Das Gesamtprojekt könne aber ohnehin „nur in Etappen“ realisiert werden, erklärt Jurkat.

Die Pläne für die Brücke stammen als Bestandteile der Konzeption des Grünzugs und des Radschnellwegs bereits von 2019. Stadträten und Bezirksbeiräten sind sie vorgestellt, aber bisher nicht in öffentlicher Sitzung breit diskutiert worden. Im Sommer plant das Regierungspräsidium, das für den gesamten Radschnellweg zuständig ist, dazu aber einen öffentlichen Erörterungstermin.

Baubeginn soll dann im ersten Quartal 2022, Fertigstellung noch vor der Bundesgartenschau sein, die im April 2023 beginnt.