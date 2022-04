Mit Esel Elias zum Berg Golgota

Er scheint zu lächeln, sieht zumindest ganz niedlich-harmlos aus – und ist daher ein guter Begleiter auf dieser Reise: Esel Elias. Die kleine, gemalte Figur begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch den Ostergarten, der noch bis 24. April rund um und in der katholischen Christ-König-Kirche in Wallstadt aufgebaut ist. Hier wird die Ostergeschichte auf besonders kreative wie eindrucksvolle Weise erlebbar – für alle Generationen.

Elias nimmt die Besucher mit zurück in eine Zeit, als die Römer Jerusalem besetzt halten und Jesus im Gefolge seiner Jünger auf einem jungen Esel zum Pessachfest in die Stadt reitet. Er nutze bewusst kein Pferd, sondern wolle den Menschen zeigen, dass er nicht auf sie herabschaue, sondern auf Augenhöhe sei, heißt es im erklärenden Text.

An allen Stationen gibt es solche Texttafeln, speziell für Kinder wie auch für Erwachsene. Darauf erklärt Elias das biblische Geschehen an den letzten Lebenstagen Jesu, die darüber hinaus aufwendig und mit viel Fantasie dargestellt werden. Da liegen, wie es vom Einzug nach Jerusalem in der Bibel überliefert ist, die Zweige auf dem Boden. Ein Tisch ist zum Pessachmahl gedeckt, mit zwölf Bechern. So hat Jesus noch einmal mit seinen Jüngern zusammengesessen, das Tischgebet gesprochen, Mazzen, also ungesäuertes Brot, gegessen. Aber es ist auch jener Moment, in dem Jesus ahnt, dass man letztmals so harmonisch zusammensitzt: „Einer von euch wird mich heute noch verraten“, sagt er voraus – was seine Jünger erschreckt, was sie natürlich sofort abstreiten.

Blumen, Lichteffekte und Musik

Was ist Freundschaft wert, was bedeutet Verrat, was Zusammenhalt? Leben und Tod, Freude und Trauer – zwischen den Stationen lädt der Ostergarten neben der kreativ-bildhaften Umsetzung des überlieferten Geschehens auch stets dazu ein, zu reflektieren, was das alles für heute, für das tägliche Leben bedeutet.

Denn trotz aller gegenteiligen Bekundungen tritt ja doch ein, was Jesus seinem Jünger Petrus vorhersagt: „Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich drei mal verleugnen!“ Ein römischer Helm und eine Lanze lehnen an der alten Kanzel und stimmen ein auf die Geschehnisse im Garten Getsemani, den Judaskuss, die Festnahme und dann die Szene, als Pilatus das von den Priestern und der von ihnen aufgewiegelten Menge geforderte Todesurteil bestätigt: „Ans Kreuz mit ihm!“

Ein leerer Herrschersessel und viel Stoff in Rot, der Farbe der Macht, kennzeichnen diesen Moment. Schwarze Tücher, lila Licht und ein Kreuz stehen dann für den Tod Jesu auf dem Berg Golgota. Diese Darstellung in der kleinen Seitenkapelle der Christ-König-Kirche ist bewusst sehr düster, aber die Hoffnung sehr nah: Schlägt man ein Tuch zur Seite, steht man im Altarraum, und unter dem riesigen Christ-König-Gemälde des früheren Wallstadter Pfarrers Udo Körner erklingt wunderschöne, zarte Musik, leuchtet es hell und duften herrliche, üppig arrangierte Frühlingsblumen – sie stehen für die Auferstehung und das Leben.

Joschi Kratzer vom Haus der Jugend der katholischen Kirche hat das Konzept für diesen Ostergarten entworfen, den es sonst in der Jugendkirche im Jungbusch gibt. Aber nachdem er in diesem Jahr dort nicht realisiert werden konnte, ergriff Pfarrer Daniel Kunz die Initiative, so etwas in der Kirchengemeinde Maria Magdalena zu realisieren.

Gerne setzte das dann Diakon Bernhard Kohl in der Christ-König-Kirche um. „Ministranten von Feudenheim, Ilvesheim und Wallstadt und Erwachsene haben eine Woche lang jeden Abend aufgebaut, zwei Erzieherinnen vom Kinderhaus Edith Stein haben auch geholfen“, hebt Kohl dankbar das große Engagement hervor, das hinter dem Ostergarten steckt. Die Besucher kämen aus ganz Mannheim, Schulklassen und Kindergartengruppen von der Neckarstadt bis Seckenheim hätten um Führungen gebeten. Und ein Kind aus der Neckarstadt habe gefragt: „Dürfen wir mit unseren Eltern noch mal kommen“, so Kohl. „Ist das nicht toll?“, freut er sich.