Sie schicken Briefe an Fraktionen und Bürgermeister, sprechen mit Stadträten und wollen auf keinen Fall aufgeben. „In höchster Alarmstimmung“, so Vorsitzende Manuela Müller, sind derzeit die Mitglieder der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV). Sie hoffen und drängen darauf, dass der Gemeinderat noch vor der Sommerpause einen Beschluss zum lange zugesagten Bau des Kultur- und Sportzentrums in dem Vorort fasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die fehlende Halle ist seit über 50 Jahren Thema in dem Stadtteil. Zugespitzt hat sich das Problem aber, weil die katholische Kirche ihr Gemeindezentrum in der Oswaldstraße, wo derzeit fast alle Kultur- und Sportveranstaltungen stattfinden, aufgibt und auch die Evangelische Kirche eine Schließung ihres Gemeindesaals angekündigt hat – denn beide Bauten sind baufällig. „Wenn es dann keine Räumlichkeiten mehr gibt, stirbt das Vereinsleben“, fürchtet Manuela Müller: „Die Vereine haben davor regelrecht Angst!“

Zwar habe das große Fest zum Jubiläum „1250 Jahre Wallstadt“ 2016 gezeigt, „welch großes Potenzial in dem Ort steckt“, so die IWV-Vorsitzende. Andererseits habe sich der Fanfarenzug auflösen müssen, als sein Probenraum wegfiel. „Die waren eine Stütze des Vereinslebens – ein riesiger Verlust“, bedauert sie und fürchtet, dass ohne Halle auch Karnevalisten, Sportler und Sänger keine Zukunft mehr haben.

Bei den Kosten erschrocken

„Man riskiert das soziale Gefüge“, warnt Thomas Müller. Der „Sängerkreis“-Vorsitzende steht auch an der Spitze der 2018 gegründeten Bürgerinitiative für den Bau des Kultur- und Sportzentrums. Sie hat eine umfangreiche Bedarfsanalyse erstellt und der Stadt übergeben. „Wenn jetzt das Projekt wieder abgelehnt oder auf unbestimmte Zeit verschoben wird, kommt das einem Todesurteil für die Wallstadter Vereine gleich“, fürchtet Thomas Müller.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit Januar gibt es für das Projekt eine von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie. Sie nennt Baukosten von 28 Millionen Euro – 16 Millionen Euro entfallen auf das Kultur- und Sportzentrum, weitere zwölf Millionen Euro auf das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, das daneben entstehen soll. „Bei der Zahl von 28 Millionen Euro sind wir auch erschrocken“, sagt Thomas Müller. Doch der freiberufliche Bauingenieur bezweifelt die Zahlen ebenso wie die – mit ihm nicht verwandte – IWV-Vorsitzende Manuela Müller: „Man kann etwas schönrechnen und schlechtrechnen“, gibt sie zu bedenken.

Laut Thomas Müller liegen die Baukosten „weit über dem, was in den vergangenen Jahrzehnten für vergleichbare Objekte, etwa im Odenwald, ausgegeben wurde“. Die Synergieeffekte, die man durch die Zusammenlegung von Halle und Feuerwehr erwartet habe, seien nicht berücksichtigt. „Wieso braucht man zwei Technikzentralen von je 300 Quadratmetern“, fragt er: „Man kann doch einen Technikraum nutzen und getrennt abrechnen.“ Dass die Verwaltung behaupte, es gebe keine Synergieeffekte, sei „schlicht und ergreifend nicht wahr!“ Auch andere Räume findet er „aufgebläht“ und fragt etwa, warum für die Feuerwehr 15 Duschen eingeplant seien: „Ich war 15 Jahre im Einsatzdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr und bin immer gleich nach Hause, das machen viele“, weiß er.

Zu klein dimensioniert

Die Vereinsräume seien dagegen eher zu klein dimensioniert. „Da kann man nichts mehr minimieren, die Planung ist schon das Streichergebnis, uns hat man ja die Hälfte von dem angemeldeten Bedarf einfach so gestrichen“, klagt Manuela Müller. Die Umfrage der Bürgerinitiative ergab den Bedarf an 4000 Terminen pro Jahr – bei unterschiedlicher Raumgröße, von großer Halle bis zu kleinem Proberaum. In der Machbarkeitsstudie seien indes nur die Vereine und Aktivitäten berücksichtigt, die es bereits jetzt gebe – weder der Bedarf benachbarter Stadtteile wie aus dem Rott und auch nicht die Ideen für neue Angebote, von Kochkursen der Landfrauen bis zu neuen Sportarten. „Was jetzt geplant wird, ist schon das absolute Minimum“, so Manuela Müller.

Bei Gesprächen im Ort spürt sie „breite Unterstützung der Bevölkerung“ für das Ziel, diesen Neubau zu errichten. Immerhin habe die Stadt ja auch das Grundstück an der Normannenstraße gekauft, sagt sie dankbar. Inzwischen sei klar, dass es genügend Vereine gebe, die – in Form eines Trägervereins oder einer gemeinnützigen GmbH – die Trägerschaft der Halle übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nun hoffen die Wallstadter, dass der Gemeinderat zumindest die weitere Planung finanziert und spätestens ab dem nächsten Doppelhaushalt 2023/24 dann auch tatsächlich Gelder für den Bau. Nachdem der neue Stadtteil Franklin im Zuge des Baus einer Ersatzspielstätte für das Nationaltheater ein Stadtteil-Kulturzentrum bekomme, ohne das es dort Vereine gebe, „kann es nicht sein, dass wir nach 50 Jahren wieder vertröstet werden und hinten ’runterfallen“, so Thomas Müller. „Lasst dieses Projekt nicht sterben“, bittet er die Stadträte im Vorfeld der Hauptausschuss-Sitzung am 20. Juli.