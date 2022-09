Landfrauen mit kunstvollen Fertigkeiten

Sogar auf den Treppenstufen zum Evangelischen Gemeindehaus sitzen die Leute, löffeln Suppe und essen Dampfnudeln, denn drinnen sind die drei Tischreihen dicht besetzt. Die Wallstadter Landfrauen haben bei ihrem ersten Herbstmarkt nach zwei Jahren Pause einen großen Besucherandrang erlebt.

„Sehr zufrieden“ ist deshalb Sonja Leyghdt, die Vorsitzende des 160 Mitglieder – darunter auch über 20 „Landmänner“ – zählenden Vereins. „Die Männer haben hauptsächlich beim Aufbau gearbeitet“, erzählt sie, aber auch an der Kasse oder bei der Essensausgabe sind sie anzutreffen. Kartoffel- und Linsensuppe – in der Nacht vor dem Fest bis 23 Uhr gekocht – sowie Dampfnudeln sind der Renner beim Publikum, ebenso 29 Kuchen und Torten.

Wer auf Süßspeisen steht, ist aber ebenso bei Rita Helbig richtig. 20 verschiedene Sorten Marmelade, meist von Gabi Holland gekocht, hat sie im Angebot. „19 Sorten – Quitte ist ausverkauft“, korrigiert sie sich, hat aber noch ungewöhnliche Varianten wie Feige mit Portwein oder Rhabarber-Vanille im Angebot, ebenso Suppengrün, verschiedene Chutneys oder Ingwerlikör – alles selbst hergestellt. Das gilt auch für viele der kreativen Angebote an den Ständen. Da dürfen Bettina Rist vom „Salzburger Stübchen“ aus Wallstadt, die auch Mitglied der Landfrauen ist, und Textil-Krämer mit Taschen, Tüchern und Mützen nicht fehlen.

Wärmende Stricksachen präsentiert Barbara Eich, und aus dem benachbarten Käfertal ist Catherina Hähnle mit ihren aufwendig und fantasievoll mit Gesichtern bemalten Kürbissen gekommen. Die lachen, weinen, zwinkern mal mit den Augen oder fletschen die Zähne, und zwei der Kürbis-Gesuchter tragen auch Masken. „Nur zwei, denn Corona ist ja am Abklingen“, sagt die Kürbis-Malerin optimistisch.

Besonders bewundern die Besucher aber, was Landfrauen-Mitglied Margarete Haug präsentiert: aufgefädelte gelbe, blaue und orangene Papierkraniche, hergestellt mit viel Fingerfertigkeit in der japanischen Papierfaltkunst Origami. „Das sind symbolhafte Vögel, die glücklich machen“, erklärt die Origami-Künstlerin. Sie beherrscht aber noch mehr, nämlich die Kunst, Schriftzüge oder Bilder in die Sichtkante eines Buches zu schneiden – das dennoch weiter lesbar bleibt. Auch gebrauchte Milchkartons kann sie in kleine Kunstwerke verwandeln. Obwohl sie die Arbeiten alleine gestaltet, freut sie sich doch auf jedes Treffen mit den Landfrauen. „Sie sind eine wunderbare Gemeinschaft!“