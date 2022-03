Kritik an zu viel Dreck

Zu viel Abfall auf dem Rathausplatz hat der Bezirksbeirat Wallstadt kritisiert. Er forderte daher die Verwaltung auf, über den Rhythmus der Reinigung zu berichten. „Neben Mülleimern liegen Eisbecher, Flaschen sowie weiterer Müll, die in den Behältern keinen Raum mehr finden“, kritisiert das Stadtteilgremium. Zudem hätten Bürger sich beschwert, dass das Kehrfahrzeug der Stadt stets den Schmutz am linken Bordstein sowie rund um die Ampel nicht erfasse. Der Kehrdienst, ausgestattet mit Besen, kehre regelmäßig nur einen kleinen Teil des seitlichen Schmutzes an der Randsteinkante weg. Der Bezirksbeirat fragte daher, „ob und wie die Reinigung intensiviert werden kann“.

Von der Verwaltung holte er sich aber eine Abfuhr. „Eine Erhöhung der Reinigungsintervalle ist mit den derzeit zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich“, so Bürgermeisterin Diana Pretzell in einer Antwort an den Bezirksbeirat. Auf dem Rathausplatz seien drei Papierkörbe aufgestellt. Der Platz werde drei Mal pro Woche gereinigt und die Abfallbehälter geleert. Dies sei „erfahrungsgemäß ausreichend“. Die Markthändler müssten ihren Platz besenrein hinterlassen und dürften keine Abfälle in den Papierkörben entsorgen. Die Stadt werde aber „in nächster Zeit die Sauberkeit verstärkt kontrollieren“, so Pretzell. pwr