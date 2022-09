Kritik an Anmeldung

Bezirksbeiräte von der Vogelstang und von Wallstadt haben die Vorgabe der Stadtverwaltung kritisiert, dass sich Bürger für die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen der Stadtteilgremien weiter vorher per Internet anmelden müssen. „In eine öffentliche Sitzung muss jeder kommen können“, forderte Volker Kögel, Sprecher der CDU-Bezirksbeiräte der Vogelstang. Das sei eine „bürgerfeindliche Regelung“, monierte Kögel, zumal die Anmeldung nur elektronisch möglich und kompliziert sei. „Wir können das auch nicht nachvollziehen“, schloss sich Thorsten Schurse, Sprecher der Wallstadter SPD-Bezirksbeiräte, dem an. Die in der Hochphase der Corona-Pandemie eingeführte Anmeldepflicht – die damals der Nachverfolgung von möglichen Infektionen diente – sei „nicht mehr gerechtfertigt“, meinte Schurse. Sie bindet auch Personal: Seither sitzt jeweils eine Verwaltungsmitarbeiterin am Eingang und muss auf einer Liste abhaken, wer anwesend ist. pwr

