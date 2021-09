Kritik am Bürgerdienst

Vergeblich hat der Bezirksbeirat längere Öffnungszeiten für den Bürgerdienst im Rathaus des Stadtteils beantragt. „Es bilden sich regelmäßig lange Warteschlangen zu den Öffnungszeiten ohne Terminvergabe. Auch die Zeiten mit Terminvergabe sind überbucht“, beklagten die Stadtteilvertreter. Das Dezernat von Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) lehnte das aber ab. „Eine Systemumstellung ist nicht geplant“, so die Antwort. Derzeit kann man Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr ohne Termin aufs Rathaus kommen, an den Nachmittagen der jeweiligen Tage von 14 bis 18 Uhr mit vorheriger Terminvereinbarung über das Internet. Insgesamt liege die Auslastung bei nur 60 Prozent. Daher bestehe „kein Bedarf, Anpassungen vorzunehmen“, so die Verwaltung. Die Anzahl der wartenden Bürger am Vormittag liege durchschnittlich bei drei bis Personen und sei damit im Vergleich mit anderen Standorten „recht gering“. Wegen der Corona-Situation habe sich nur die „sogenannte Warteschlange in den Außenbereich verlagert“, wo sie „lang aussieht, ohne es zu sein“, so die Stadt. pwr

