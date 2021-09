Kriminalität Thema beim Bezirksbeirat

Die Kriminalstatistik für die östlichen Stadtteile steht auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt. Dazu wird auch ein Vertreter der Polizei am Mittwoch, 15. September um 19 Uhr in der DJK-Halle in der Oswaldstraße erwartet. Zudem soll die Verwaltung zu fehlenden Plätzen für die Kinderbetreuung Stellung nehmen und erläutern, wie es mit dem geplanten Bau eines Kultur- und Sportzentrums mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr sowie der Sudentenstraßenbrücke weitergeht. Wer an der Sitzung teilnehmen will, muss sich im Internet unter mannheim.de anmelden. pwr

