Kirchenchor muss sich auflösen

„Ein würdiges Ende“ soll es sein, sagt Chorsprecher Klaus Krämer: Mit einer festlichen, musikalischen Abendandacht erinnert die Petrusgemeinde am Freitag, 29. Oktober um 19 Uhr in der Petruskirche an das Jubiläum „200 Jahre Kirchenunion in Baden“. Zugleich ist es das Abschiedskonzert des Evangelischen Kirchenchores, der sich nach mehr als 125 Jahren auflösen muss.

Dass es das Abschiedskonzert sein wird, hat die Gemeinde in ihrer Ankündigung des Termins gar nicht offiziell kommuniziert. Aber jeder weiß es, und Pfarrerin Anna Baltes bestätigt auch die, wie sie selbst sagt, „traurige Nachricht“. Doch es helfe niemandem, darauf nur negativ zu reagieren. „Ein Abschied gibt vielmehr auch Gelegenheit, noch mal Wertschätzung zu zeigen und dankbar zurückzuschauen“, so Baltes, und dazu solle das Konzert dienen.

Roland Bernhard hatte den Chor über 40 Jahre geleitet, 2016 musste er wegen einer Erkrankung aufgeben. 2019 feierte der Kirchenchor noch mit einem Festgottesdienst das 125-jährige Bestehen. Doch die Zahl der Mitglieder schrumpfte immer mehr. „Männer wollen heute gar nicht mehr singen“, bedauert Krämer. Die Hoffnung auf Übertritte, nachdem sich die Wallstadter Gesangvereine auflösten, erfüllte sich nicht.

Hinzu kam ein finanzielles Problem: Der Evangelischen Kirchengemeinde fehlen die Mittel für das Honorar der Chorleiterin, und die Einwerbung von Spenden dafür gelang nicht mit der nötigen Kontinuität und Sicherheit. „Es ist zwar sehr traurig, dass nach über 125 Jahren die Ära des evangelischen Kirchenchores endet. Doch es ist nicht gelungen, die Finanzierung zu sichern“, so Pfarrerin Baltes.: „Nun gilt es zu akzeptieren, dass Veränderungen manchmal unumgänglich sind.“

Zwar lief der Vertrag mit der Chorleiterin Marion Fürst bereits Ende 2020 aus. Da während der Corona-Einschränkungen aber viele Singstunden ausfielen oder nur unter freiem Himmel geprobt werden konnte, wollte sie auf alle Fälle noch ein Abschiedskonzert ermöglichen – eine Geste, für die laut Klaus Krämer die Sänger sehr dankbar sind.

Sie wiederum macht den Sängern ein großes Kompliment. „Wie der Chor die Coronazeit durchgestanden hat, das ist schon sehr beeindruckend“, findet Marion Fürst: „Jedes Mal, nachdem wir in den Lockdown geschickt wurden, kamen danach doch wieder Sängerinnen und Sänger zusammen. Eine solche Treue zum Chor ist bemerkenswert.“ Sie probt nun seit Wochen mit den Wallstädter Sängern, um einen schönen Abschluss zu ermöglichen.

Beim Konzert am Freitag erklingen unter der Leitung von Fürst Chorgesang, Streicher, Orgel und Flöte mit Werken von Samuel S. Wesley, Jessie S. Irvine und anderen. Ein Schwerpunkt liegt auf Stücken der Romantik. Unter dem Titel „Herr, bleibe bei uns!“ laden Musik und Texte zum Nachdenken ein – über die Geschichte der Kirche und die ganz persönliche Geschichte. Es wirken mit Angelika Kaune, Annette Golub (Violine), Gabriela Ulatowski (Viola), Tatjana Golub (Violoncello), Rüdiger Thomsen-Fürst (Blockflöte), Richard Humburger (Orgel). Der Eintritt ist frei. Am Eingang ist ein 3-G-Nachweis zu erbringen.

Im Anschluss an die Andacht lädt die Gemeinde ein zu Brot und Wein im Gemeindehaus. Dort wolle man angesichts des Kirchenjubiläums „Leib und Seele stärken, mit schöner Musik und guter Gemeinschaft!“