Der Weg für den Bau eines Kinderhauses auf dem ehemaligen Festplatz in Wallstadt ist frei. Am Dienstag steht der Bebauungsplan für das Grundstück an der Ecke Mosbacher Straße/Amorbacher Straße auf der Tagesordnung des Gemeinderats, aber seine Genehmigung gilt als Formsache. Es dauert aber noch mindestens viereinhalb Jahre, bis hier die ersten Kinder spielen und betreut werden

