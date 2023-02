Kinderhaus-Bau dauert noch

Der Weg für den Bau eines Kinderhauses auf dem ehemaligen Festplatz in Wallstadt ist frei. Am Dienstag steht der Bebauungsplan für das Grundstück an der Ecke Mosbacher Straße/Amorbacher Straße auf der Tagesordnung des Gemeinderats, aber seine Genehmigung gilt als Formsache. Es dauert aber noch mindestens viereinhalb Jahre, bis hier die ersten Kinder spielen und betreut werden können.

„Eine Inbetriebnahme im Kindergartenjahr 2027/2028 erscheint derzeit realistisch“, so die Sprecherin von Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne), der für das Projekt verantwortlich ist. Der Neubau solle durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Teil der städtischen GBG-Unternehmensgruppe, umgesetzt und in freier Trägerschaft betrieben werden – also nicht als Kinderhaus der Stadt, sondern etwa von einem Verein oder einer Kirche.

„Derzeit erfolgen Gespräche zwischen potenziellen Trägern“, so die Sprecherin. Erst wenn diese Entscheidung getroffen sei, könne der Architektenwettbewerb durchgeführt werden, um dabei „die besonderen Bedürfnisse des Trägers bestmöglich berücksichtigen zu können“. Dann können Entwürfe eingereicht, bewertet, Detailplanungen gemacht und gebaut werden.

Dabei ist in Wallstadt „ein weiterer Ausbau der vorhandenen Kinderbetreuungskapazitäten zwingend erforderlich“, wie die Verwaltung in der Begründung für den Bebauungsplan schreibt. Laut der im Mai 2020 dem Bezirksbeirat unterbreiteten Bevölkerungsprognose genügen die derzeit vier Wallstadter Kindergärten der beiden Kirchen, der Stadt und des Wespinstifts langfristig nicht, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Bis 2030 fehlen vier Krippen- und fünf Kindergartengruppen. Der Bezirksbeirat forderte daher einen Neubau, und die Verwaltung ging auf Standortsuche.

Insgesamt wurden 15 Standorte geprüft. Schnell geriet das Areal an der Amorbacher Straße in den Blick, wo derzeit Autos und besonders viele Wohnmobile parken, Altglas- und Kleidercontainer stehen. Eigentlich war auf dem bis in die 1980er Jahre für Veranstaltungen genutzten Festplatz Wohnbebauung geplant. Schon 2015 wurde beschlossen, dass sieben Wohneinheiten mit drei Einzelhäusern sowie vier Doppelhaushälften entstehen sollen. Der Bebauungsplan war dann 2020 fertig, umgesetzt wurde er aber nie.

Bäume bleiben erhalten

Das Pumpwerkgebäude, mal als Jugendtreff gedacht, wurde 2015 abgebrochen – weil sich Anwohner gegen diese Nutzungsidee wehrten. Der Kinderspielplatz weise „bedingt durch seine versteckte Lage hinter Gehölzen nur eine geringe Nutzungsintensität auf“, so die Stadtplaner, weshalb sie den Platz als „einen untergenutzten, städtebaulich defizitären Bereich innerhalb der Ortslage von Wallstadt“ definieren.

Das 5412 Quadratmeter große Areal reiche, um eine siebengruppige Einrichtung und „somit einen Großteil der erforderlichen Plätze in einem Vorhaben zu schaffen“, so die Stadt im Januar 2021. Zudem sei das Gelände zu großen Teilen versiegelt, so dass keine Grünflächen verwendet werden müssten.

Im Juni 2021 folgte dann der Beschluss, einen Bebauungsplan für das Gelände aufzustellen – sprich die Festschreibung von bisher „Wohnungsbau“ so zu ändern, dass ein Kinderhaus möglich ist. Der bisherige Plan habe das nicht zugelassen, eine Änderung sei „zwingend erforderlich“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Gemeinderat.

Das Konzept sieht vor, einen zweigeschossigen Bau zu errichten, mit einem flachen oder flach geneigten, begrünten Dach. „Der Baukörper setzt sich durch seine Größe und Typologie von der umgebenden Wohnbebauung ab“, gibt die Stadtplanung vor. Er soll sich „sensibel in die Umgebung einfügen“, die Wände dürfen etwas höher als die der zweigeschossigen Wohnhäuser sein.

Die stadtbildprägenden Platanen entlang der Mosbacher Straße und der Amorbacher Straße sollen erhalten und in den Außenbereich des neuen Kinderhauses integriert werden, ebenso das Gebüsch entlang der Westgrenze des Plangebiets zur benachbarten Wohnbebauung hin. Die Zufahrt zum Grundstück des Kinderhauses und zu den darauf erforderlichen Auto- und Fahrradstellplätzen ist von der Amorbacher Straße im Bereich der südöstlichen Grundstücksecke geplant. Der Trinkwassernotbrunnen solle an seinem bisherigen Standort bleiben und in die Außenanlagen integriert werden. Auch die Grünanlage im Süden des Grundstücks entlang der Buchener Straße will die Stadt erhalten – erste Gedanken, dort noch hohe Wohnhäuser zu bauen, hatte der Gemeinderat gegen den Willen der Verwaltung 2021 gestoppt. Als Ersatz für den wegfallenden Kinderspielplatz seien auf dieser Grünanlage „Spielpunkte“ für Kleinkinder und naturnahe Spielelemente vorgesehen, heißt es. Altglas- und Altkleidercontainer sollen „am Rand der öffentlichen Grünfläche an der Amorbacher Straße“ platziert werden. „Aufgrund der allgemeinen Akzeptanz und fehlender Alternativen“ wolle man den Standort nicht ganz aufgeben. Unter dem Strich bleibe auch nach dem Bau des Kinderhauses ein „unversiegelter Grundstücksanteil von 50 Prozent“.

Der Bebauungsplan lag, wie üblich, einen Monat lang aus – Einsprüche gab es keine. Es seien „keine Äußerungen vorgebracht“ worden, etwa von Nachbarn, so die Stadt. Einzelne Anregungen anderer Behörden oder Verbände, etwa vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) zur Zahl der Fahrradstellplätze, würden berücksichtigt.