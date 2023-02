Kein besserer Nahverkehr

Die Wallstadter können sich keine Hoffnung auf eine bessere Anbindung an Busse und Bahnen oder einen dichteren Takt machen. Nur der Rufbus „Fips“, der bisher nur Straßenheim und die Vogelstang abgedeckt, wird vielleicht auf den Stadtteil ausgedehnt – „wenn ausreichend Finanzierungsmittel und ein entsprechender Beschluss Gemeinderat gefasst wird“. Diese Antwort hat jetzt der Bezirksbeirat Wallstadt von der Stadt bekommen.

Allerdings ignorierte das Dezernat V von Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) die Anfrage von SPD-Bezirksbeiratssprecher Thorsten Schurse. Er hatte ausdrücklich „perspektivische Verbesserungen für die nächsten Monate und Jahre“ angefragt und eine Stellungnahme aus ihrem Dezernat erbeten, da es für Klimaschutz und Nahverkehrsplanung zuständig ist. Schließlich sollten „die städtischen Ziele für den Ausbau des Nahverkehrs und den verbesserten Klimaschutz in Mannheim auf Wallstadt heruntergebrochen werden“, regte Schurse an.

Antwort bekam er indes nur aus dem Dezernat vom Ersten Bürgermeister Christian Specht (CDU), der für Finanzen und die städtischen Beteiligungsunternehmen (darunter die RNV) verantwortlich ist. Daher gehe es in der Antwort nur um die betriebswirtschaftlichen Aspekte, womit „quasi das Pferd von hinten aufgezäumt“ werde, beklagt sich der SPD-Bezirksbeiratssprecher.

Derzeit sei die Nahverkehrsanbindung von Wallstadt „schlechter als in den 1990er Jahren“, kritisiert Schurse, trotz etwa 20 Millionen Euro Baukosten für die Wendeschleife hinter der Autobahn inklusive dafür benötigter Brücke über die Autobahn und für das zweite Gleis auf der Strecke nach Käfertal.

Seit November leidet Wallstadt obendrein unter „massiven Linieneinschränkungen“, wie Schurse sagt. Die Linie 15, die ohnehin nur zur Hauptverkehrszeit fuhr, ist eingestellt – „wegen hohem Krankenstand beim Fahrpersonal und schwieriger Ersatzteillage im Fahrzeugbereich“, wie die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) sagt, und zwar schon über drei Monate. „Wir können nicht absehen, wann sich die Personalsituation und Ersatzteillage so entspannt, dass verlässlich das bisherige Angebot der Linie 15 gefahren werden kann“, so die RNV.

Sie macht aber Hoffnung, dass wenigstens ein anderes Problem „Mitte März“, wie es heißt wegfällt: Die Baustelle in der Bensheimer Straße/Franklin, weshalb die Linie 5 A derzeit von Wallstadt Richtung Innenstadt werktags nicht durchgehend fährt, sondern Umsteigen in Käfertal nötig ist. Wenn die 5 A wieder ganztägig durchgängig im 20-Minutentakt fahre, sei wenigstens wieder der „unzureichende“ Stand aus den 1990er Jahren erreicht, schimpft Schurse.

Zwar hatte die Stadt den Wallstadtern – bei der Planung des ökologischen Neubaugebiet Wallstadt-Nord in den 1990er Jahren und noch mal vor zehn Jahren – einen Zehn-Minuten-Takt in Aussicht gestellt. Eingeführt wurde er aber nie, und das bleibt auch so. Die Fahrgastzahlen würden regelmäßig ausgewertet und zeigten „auch im Herbst 2022 keinen Handlungsbedarf“, so die Absage an den Bezirksbeirat.

Neue Konzeption der Buslinien

Das gilt ebenso für eine neue Konzeption für die Buslinien innerhalb von Wallstadt, die Schurse vorgeschlagen hat. Das sei „kurzfristig nicht vorgesehen“. Die Erschließung der geplanten neuen Kultur- und Sporthalle sei mit der Bushaltestelle Normannenstraße (Entfernung Luftlinie etwa 200 Meter) „grundsätzlich nach den Vorgaben des Nahverkehrsplans gegeben“.

Die vom Bezirksbeirat angeregte Verbindung zwischen der Vogelstang (die keinen eigenen Friedhof hat) und dem Wallstadt Friedhof hält die Verwaltung nicht für nötig, denn es gebe ein „dichtes Verkehrsangebot“ mit der Linie 7 bis Vogelstang West, wo man dann – aber nur über eine Treppe – auf die Linien 5 A und 15 nach Wallstadt Ost umsteigen und den Friedhof mit einem Fußweg von 400 Metern erreichen könne.

Auf die angeregte direkte Anbindung an das Kurpfalzzentrum und die Ortsmitte von Vogelstang oder eine Linie Richtung Neckarau/Waldhof geht die Stadt gar nicht ein. „Man braucht mit dem privaten Pkw etwa 15 Minuten über die Schnellstraße von Wallstadt nach Neckarau. Hier muss der Nahverkehr konkurrenzfähig werden“, fordert Schurse.

Für den SPD-Bezirksbeiratssprecher ist „bisher überhaupt nicht ersichtlich, wie mehr Menschen zum Umstieg vom Auto in den Nahverkehr bewegt werden sollen“. Die Verwaltung bleibe „einmal mehr jede Antwort schuldig, wie das denn umgesetzt werden soll“. Solange der öffentliche Nahverkehr nicht ganztags ein attraktives, also schnelles, sicheres und bequemes Angebot biete, würden „keine Autos abgeschafft“ und eine große Zahl an möglichen Fahrgästen völlig vergrault“. Dabei wundert sich Schurse über die „große und erstaunliche Duldsamkeit bei ÖPNV-Problemen“. Er interpretiert es so, dass es mittlerweile „ein für Viele völlig unattraktives Angebot ist, mit dem man sich gar nicht mehr beschäftigt“.

Wird „Fips“ ausgeweitet?

„Immerhin“, so freut er sich, werde eine Ausweitung des Rufbusses „Fips“ auf Wallstadt „in die Betrachtung einbezogen“, so die Antwort der Verwaltung. „Ende des ersten/Anfang des zweiten Quartals“ wisse man mehr – und brauche dann aber die nötigen Etatmittel. „Fips“ sind kleine Elektrobusse, die – per Handy-App geordert – Kunden von weit entlegenen Haltestellen nach Hause oder zu anderen Zielen bringen, aber derzeit noch nicht in allen Stadtteilen.