Hand in Hand beim Artenschutz

„Über diese Zusammenarbeit freuen wir uns sehr. Wir hoffen auf weitere ähnliche Projekte“, sagte Christine Schröter vom Naturschutzbund Mannheim (Nabu). Und auf der anderen Seite freute sich Michael Plum, der Leiter der Region Mannheim des größten Wohnungsunternehmens Deutschlands, Vonovia. Seit drei Jahren arbeiten die beiden Institutionen im Raum Heidelberg Ludwigshafen zusammen, wenn es darum geht, im Rahmen der energetischen Ertüchtigung von Gebäuden auch Nistmöglichkeiten für sogenannte Gebäudebrüter zu schaffen.

So werden Klimaschutz und Naturschutz gleichzeitig erfüllt. Zu diesen besonders zu schützenden Vogelarten zählen zum Beispiel der Mauersegler, Schwalben oder der Sperling, landläufig als Spatz besser bekannt. Solche Nistmöglichkeiten schafft die Firma Vonovia jetzt an restaurierten Gebäuden in der Feldstraße in Wallstadt. Dabei ist das Vorgehen immer das Gleiche: In die Isolierung werden mit Hilfe von Spezial-Sägen passgenaue Löcher gesägt. Diese werden mit einem Spezialkleber gefüllt. Anschließend setzen Bauarbeiter die vorgefertigten Nisthöhlen in diese Löcher hinein und warten einen Moment, bis der Kleber fest ist. Zum Schluss wird das Ganze wieder verspachtelt – fertig ist der Neubau für die Vögel.

Dabei stellt der Nabu die Nistkästen, Vonovia baut diese Nistkästen in luftiger Höhe, meist unterm Dach, dann ein. Gezeigt bekamen Journalisten das Vorgehen im fünften Obergeschoss auf dem Gerüst in der Feldstraße 75. Projektleiter Peter Hartmann führte theoretisch vor, wie sein Team arbeitet. Die beiden Bauarbeiter Eldin Hamzic und Adil Besic bauten die Nistkästen dann in luftiger Höhe ein.

Reinliche Vögel

Da Mauersegler sehr reinliche Vögel sind, muss man schon sehr genau hinschauen, ob die Nisthöhlen bewohnt sind oder nicht. Mauersegler gelten als Kulturfolger. Als die Menschen begannen, Häuser zu bauen und sich in Siedlungen niederzulassen, erschlossen sich Mauersegler neue Lebensräume, erklärten die Experten vom Nabu. Sie eroberten Dörfer und Städte und begannen, sich auf Brutplätze in Nischen und Höhlungen an Gebäuden zu spezialisieren, und entwickelten sich von Baum- und Felshöhlenbrütern zu Gebäudebrütern. Als nützliche Insektenvertilger waren die fliegenden Untermieter den Menschen hochwillkommen. Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts dokumentierte der Schweizer Naturforscher Conrad Gesner die Besiedelung menschlicher Bauten durch die von ihm als „Münsterspyre“ bezeichneten Mauersegler. Jahrhunderte lang lebten Mensch und Segler so in friedlicher Koexistenz gemeinsam unter einem Dach.

Heute legten die Vögel ihr Weiterbestehen in die Hand des Menschen, erklärte Christine Schröter die Situation und bekannte: „Wir sind sehr froh, dass Vonovia uns die Gelegenheit gibt, hier etwas für die Natur zu tun.“ Mit einer Spende für die Nistkästen unterstützte sein Unternehmen das Projekt zusätzlich, so Plum.