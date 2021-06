Grünfläche bleibt erhalten

Grüne, CDU und Mannheimer Liste (ML) haben Pläne der Verwaltung gestoppt, eine Grünfläche an der Ecke Amorbacher Straße/Buchener Straße in Wallstadt mit zwei Wohnblocks zu bebauen. Nur der Bau des Kinderhauses auf der ohnehin schon asphaltierten Fläche des Areals wurde im Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen. „Wohnen ist damit raus aus dem Projekt“, fasste Baubürgermeister Ralf Eisenhauer die Abstimmung zusammen. Der Bezirksbeirat und eine Anwohnerinitiative hatten damit Erfolg mit ihren großen Bedenken.

AdUnit urban-intext1

Eisenhauer hatte den Vorschlag der Verwaltung zuvor ausdrücklich verteidigt. Der als ehemaliger, nur bis in die 1980er Jahre als solcher genutzte Festplatz, größtenteils asphaltiert und derzeit als Abstellplatz für Wohnwagen, Wohnmobile und Altglascontainer genutzt, hat eine lange Geschichte. Schon 2015 wurde beschlossen, dass hier sieben Wohneinheiten mit drei Einzelhäusern sowie vier Doppelhaushälften entstehen sollen. Erschließung der Fläche und Vermarktung der Baugrundstücke sind aber nie erfolgt. Der südliche Streifen zur Buchener Straße hin, eine kleine Grünanlage mit Wiese sowie Bänken, Bäumen und Büschen, wäre dabei jedoch überwiegend erhalten worden.

Zu Beginn dieses Jahres änderte die Verwaltung ihre Pläne plötzlich. Weil in dem Ort dringend Plätze zur Kinderbetreuung fehlen, nahm sie Abschied von der Idee des Wohnungsbaus und präsentierte die Fläche als Standort eines Kinderhauses mit sieben Gruppen. Im Mai wurde diese Planung erneut umgeworfen. Nun sollte neben dem Kinderhaus auf der Asphaltfläche zusätzlich noch Wohnungsbau realisiert werden. Die Rede war von Mehrfamilienhausbebauung, konkret zwei Blocks mit drei bis vier Geschossen.

Laut Eisenhauer ist das 5400 Quadratmeter große Areal groß genug für beide Nutzungen. Die Stadt sei gezwungen, überall, wo es möglich ist, zusätzliches Potenzial für Wohnungsbau auch zu nutzen.

AdUnit urban-intext2

„Verkehrschaos“ befürchtet

Ausdrückliche Rückendeckung erhielt er dabei nur von der FDP und den Linken. „Wir brauchen Wohnraum, auch in Wallstadt“, so Stadtrat Deniz Ulas (Fraktion LiParTie). Er hätte sich auch vorstellen können, auf das Kinderhaus zwei Wohngeschosse zu setzen, schloss sich letztlich aber der Verwaltungsvorlage an. Auch Stadtrat Volker Beisel (FDP) hielt die Nutzung des Areals für Kinderhaus und Wohnbebauung für einen guten Kompromiss.

Klare Ablehnung dagegen kam von Grünen, CDU und ML. Stadträtin Gabriele Baier (Grüne) lobte das geplante Kinderhaus als „runde Sache“ und „gutes Konzept“, lehnte dagegen den Eingriff in die Grünanlage für zusätzlichen Wohnungsbau ab. „Ich weiß nicht, ob die Wohnungsnot so groß ist, dass nun schon auf Grünflächen zurückgegriffen werden muss“, so Baier. „Eine zusätzliche Bebauung mit Wohnungen sehen wir nicht“, lehnte auch CDU-Stadtrat Alexander Fleck die Vorlage der Verwaltung ab. Die CDU wolle den Baumbestand auf jeden Fall erhalten und keine weitere Verdichtung des Gebiets.

AdUnit urban-intext3

Für die ML fand Stadtrat Christopher Probst die Idee, auf dem asphaltierten Gelände ein Kinderhaus zu platzieren, „sehr gut“. Zusätzlicher Wohnungsbau stoße aber bei seiner Fraktion auf „strikte Ablehnung“, so Probst, der auch die Bedenken der Anwohner teilte, „zumal die Idee mit den Wohnungsbau so plötzlich kam“.

AdUnit urban-intext4

„Man hat die Anwohner überhaupt nicht mitgenommen“, beklagte Martin Dubbert (CDU) als Sprecher des Bezirksbeirates. Das Gremium halte den Platz als Standort für ein Kinderhaus für „sehr sinnvoll“, sei aber mehrheitlich „klar gegen zusätzliche Wohnbebauung“, weil dies wegen fehlender Parkplätze und zusätzlichem Verkehr zu einem „absoluten Verkehrschaos“ in dem ohnehin dicht bebauten Gebiet führe. Zudem hielt er der Verwaltung vor, dass sie bei einem vorherigen Tagesordnungspunkt der Sitzung zwar eine „Biodiversitätsstrategie“ zum Erhalt der Lebensräume von Tieren und Pflanzen verkündet habe, nun aber plötzlich eine Grünfläche im Ort versiegeln wolle.

SPD-Vorschlag verworfen

Einen Kompromissvorschlag machte SPD-Stadträtin Isabel Cademartori. Sie wollte zwar auch die Grünfläche an der Ecke Buchener-/Amorbacher Straße erhalten, „aber den Gedanken an neuen Wohnraum nicht einfach abhaken“. „Man muss jede Chance ergreifen, um neuen Wohnraum zu schaffen“, so Cademartori. Dazu müssten auch Stadtteile wie Wallstadt einen Beitrag leisten. Die SPD schlug daher vor, Wohnungen auf diesem Grundstück lieber nördlich des geplanten Kinderhauses, zur Mosbacher Straße hin, zu errichten, „weil da eh schon versiegelt ist“. „Davon müssen wir dringend abraten“, erklärte indes Baubürgermeister Eisenhauer für die Verwaltung, denn dann müssten dort drei alte Platanen fallen. „Da wäre der Eingriff in den Baumbestand noch höher als bei einer Bebauung im Süden des Grundstücks“, so Eisenhauer. Daher wurde über diesen Antrag gar nicht abgestimmt.