Grillwagen oder Kiosk am See?

Einen „untragbaren Zustand“ beklagte die Wallstadter SPD-Bezirksbeirätin Christel Spohni. Sie meinte damit die Situation am, rund um und in der Toilette am Vogelstangsee. „Die Besucherzahlen sind in den Sommermonaten extrem hoch“, sagte sie bei der virtuellen Sitzung des Stadtteilgremiums. Die einzige Toilette am See sei aber entweder völlig verdreckt oder geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessenten gibt es

Die Sozialdemokratin regte daher an, das Toilettenhaus umzubauen und im Sommer in einen Kiosk umzuwandeln. Den Betreiber müsse man dann gleichzeitig verpflichten, sich um die Toilette und die Sauberkeit der Fläche zu kümmern. Weil diese eine Toilette nicht ausreiche, solle die Stadt zudem von einem professionellen Anbieter einen weiteren Toilettenwagen anfordern - den die Badegäste und Spaziergänger dann eben gegen Entgelt nutzen.

CDU-Bezirksbeirätin Heidrun Back unterstützte den Vorstoß ihrer SPD-Kollegin. Die CDU hatte bereits beantragt, einen oder mehrere Plätze am Vogelstangsee der städtischen Tochtergesellschaft Event & Promotion Mannheim (EPM) zu übertragen, die Mess und Märkte organisiert sowie Plätze in der Innenstadt und den Vororten vermietet. So könne die Stadt die Aufstellung eines Grillwagens ermöglichen. „Das Grillen am Vogelstangsee nimmt zu. Insbesondere Grillschwaden stören Naherholungssuchende sowie Anwohner“, so Back. Ein Alternativangebot wie ein Grillwagen, wie der oft am Vogelstangsee präsente Eiswagen, „könnte zur Entspannung der Situation beitragen“.

Die Verwaltung antwortete, dass die Vermarktung von Flächen etwa für Hähnchenwagen oder Kioske tatsächlich das Geschäftsmodell der Tochtergesellschaft sei. „Sofern die in Betracht gezogene Fläche der EPM die Möglichkeit der wirtschaftlichen Vermarktung bietet, ist das Vorgehen wie vom Bezirksbeirat vorgeschlagen denkbar“, antwortete die Verwaltung – aber sagte in der schriftlichen Antwort nicht, ob sie das tatsächlich umsetzt. Back bat daher Bürgermeister Michael Grötsch, den Sitzungsleiter, dies nun auch wirklich in Angriff zu nehmen. Interessenten gebe es nämlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2