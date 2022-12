Mannheim. Der „Celebration Gospel Choir“ vom Sängerkreis Wallstadt tritt am Mittwoch, 21. Dezember um 18 Uhr im Hof zwischen der DJK-Halle und Christ-König-Kirche in Wallstadt auf. Er beteiligt sich damit am „Lebendigen Adventskalender“ des Stadtteils und ist die größte der 24 sonst oft von Familien gestalteten Auftritte. Die Gäste dürfen mitsingen. Außerdem werden Kinderpunsch und Glühwein gereicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1