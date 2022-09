Geldspritze für den „Pflug“

Sie sind „etwas ganz Besonderes“, sagt Roland Bürkle, „ein echter Glücksfall“. Mit diesen Worten schwärmt der Vorsitzende der Denkmalstiftung Baden-Württemberg von den großflächigen historischen Wandgemälden aus dem Jahr 1886, die bei der Sanierung vom historischen Gasthaus „Pflug“ in Wallstadt entdeckt worden sind. Daher bezuschusst die Denkmalstiftung die Restaurierung und den Erhalt der Wandmalereien mit 60 000 Euro.

„Wir wissen, dass das nur ein Zubrot ist für den großen Aufwand, den sie haben“, räumte Bürkle ein, als er nun in Wallstadt den Zuwendungsbescheid ganz offiziell übergab. Wie viel die Restaurierung am Ende kosten wird, ist offen. „Das wissen wir, wenn wir fertig sind und die Rechnungen bezahlt haben“, sagte Matthias G. Weigel, Geschäftsführender Gesellschafter der Projektgesellschaft, die den „Pflug“ erworben hat und umbaut. Durch die Auflagen des Denkmalschutzes werde die Sanierung des historischen Gasthofs aber am Ende „wohl ein defizitäres Projekt“, erklärte er, lägen die gesamten Kosten angesichts der erhöhten Anforderungen des Denkmalschutzes doch 30 bis 40 Prozent über regulären Sanierungskosten.

Seit 2017 saniert der Wallstadter Architekt Dierk Koller das denkmalgeschützte, seit 2015 leerstehende älteste Gasthaus von Wallstadt. Erworben hatten es seine Frau Claudia, Geografin mit Spezialisierung auf Stadtgeografie, sowie Weigel über die gemeinsam gegründete Projektgesellschaft. Die Bäckerei Döhringer mit Café und der – im Ort lange ersehnten – Post im Erdgeschoss ist bereits seit Juli 2021 in Betrieb, doch der weitere Baufortschritt hat sich sehr stark verzögert.

„Wir rechnen noch mit zwei bis drei Monaten bis zum Einzug“, erklärte Architekt Koller, der mit seinem Büro das erste Obergeschoss des Altbaus nutzen will, während im Dachgeschoss Wohnungen entstehen. Der Neubau neben dem alten „Pflug“, der zwei Wohnungen und ein Ladenlokal beinhaltet, solle zum Jahresende fertig sein, so Koller.

Schließlich sei das Projekt „schwer belastet“ gewesen, so Architekt Koller – es geriet voll in die Corona-Krise, in all die Schwierigkeiten mit gestörten Lieferketten durch die Blockade des Suez-Kanals, durch wegen Corona lahmgelegte Häfen und zuletzt den Ukraine-Krieg. Und dann kam im Frühjahr noch eine weitere Überraschung – nämlich die Entdeckung der Gemälde an den Wänden. „Wir hatten unser Raumkonzept schon fertig und mussten alles noch einmal umwerfen“, so Dierk Koller.

Er wollte in dem – alten Chroniken zufolge bis zu 300 Personen fassenden – Wirtshaussaal, in dem einst so viele Vereins- und Tanzveranstaltungen stattfanden, moderne Großraumbüros für sich und sein Architektenteam einrichten. Aber als Ende der 1960er Jahre der Saal aufgegeben, in Fremdenzimmer unterteilt und hier ein Hotel garni betrieben wurde, waren Zwischenwände und Wandverkleidungen entstanden. Als die im Frühjahr entfernt wurde, tauchten plötzlich die lange unbekannten Gemälde auf.

Dabei handelt es sich um Jagdszenen von einer Hubertusjagd mit Jägern, Treiber und Hundemeute, Landsknechte sowie Szenen, die – den Uniformen nach – aus den Befreiungskriegen (1813 bis 1815 gegen die Vorherrschaft Napoleons) oder dem Deutsch-französischen Krieg 1870/71 stammen. Der Schriftzug „Gemalt von Emil Mayer aus Mannheim im Jahr 1886“ verrät auch den Namen des Malers, der die vom Landesdenkmal als „sensationell“ eingestuften Werke geschaffen hatte.

„Etwas Außergewöhnliches“

„Uns war gleich bewusst, dass das etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches ist“, so Dierk Koller. Zwar habe die Denkmalbehörde nur verlangt, die Bilder zu restaurieren und zu sichern. „Wir hätten sie zumauern dürfen, aber uns war klar: Wir wollen sie zeigen“, so der Architekt, auch wenn das große Umplanungen und etwa eine Heizung mit Warmluftschleier statt Heizkörpern erfordere. „Kunden und unsere Partner werden sie sehen, aber es wird auch in Zukunft möglich sein, dass interessierte Leute das ansehen können“, versicherte Koller. Angesichts der Mehrkosten habe man den Zuschuss „dringend gebraucht“, denn auch wenn im Prinzip noch eine Zuwendung aus der staatlichen Denkmalförderung zugesagt sei, „ist immer offen, wann und wie viele Mittel fließen“, äußert sich Koller dankbar über die Stiftung.

Etwa 60 derartige Projekte im Jahr

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg ist eine private Stiftung bürgerlichen Rechts, gegründet 1985 auf Initiative des damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth und von Carl Herzog von Württemberg. Vorsitzender und ganz entscheidender Motor war lange der Mannheimer Hans Freiländer, nun steht der frühere Bürgermeister von Bad Wurzach, Roland Bürkle, an der Spitze. Die Stiftung fördere aus Spenden, Erbschaften und Toto-Lotto-Mitteln „Privatleute, die den Mut aufbringen, ein Denkmal zu sanieren“, so Bürkle – pro Jahr etwa 60 Projekte. Dass sich die Eigentümer vom „Pflug“ entscheiden hätten, die Wandgemälde zu erhalten, zu restaurieren und später auch zu zeigen, sei „sehr erfreulich“, und „wie sachkundig und sorgfältig Sie das hier umsetzen, verdient alle Anerkennung“, lobte Bürkle.