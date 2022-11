Mannheim-Wallstadt. Bei einem Verkehrsunfall in der Römerstraße in Mannheim-Wallstadt ist am Freitagnachmittag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde dabei auch ein Strommast beschädigt, wodurch es zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen kann. Aktuell befinden sich alle Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Es kann zu Verkehrseinschränkungen und Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1