Freiwillige Feuerwehr wählt eine neue Führung

Enrico Starck steht ab Frühjahr 2022 an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Wallstadt. Der 42-jährige Bankkaufmann war bis 2018 schon stellvertretender Kommandant. Er ist auch als Moderator der Vorführungen beim Tag der offenen Tür sowie sein Engagement für Wallstadter Vereine bekannt. Der Wallstadter Feuerwehr gehört er seit 1996 an. Nun folgt er auf Sven Wollschläger, der von der Mannschaft nicht wiedergewählt wurde. Im dritten Wahlgang setzte sich Starck auch gegen den Vizekommandanten Patrick Hildmann durch.

Wird neuer Wallstadter Kommandant: Enrico Starck. © FFW

„Das ist Demokratie“, kommentierte Karlheinz Gremm, Kommandant der gesamten Mannheimer Feuerwehr, das Ergebnis und dankte Sven Wollschläger für sein großes Engagement. Enrico Starck, der schon 1993 zur Jugendfeuerwehr kam, sprach von „geliehener Macht“. Er dankte für den Vertrauensvorschuss und versprach, in der Wallstadter Feuerwehr solle „jeder die Möglichkeit haben, seine Talente einzubringen“.

64 Alarmierungen

Die Einsatzmannschaft zählt derzeit 38 Aktive. Im Jahr 2020, so listete Sven Wollschläger auf, leisteten sie an neun Wochenenden Bereitschaftsdienst zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr. Als Verstärkung gerufen werden sie aber auch abends und am Wochenende sowie bei größeren Einsätzen in Wallstadt und auf der Vogelstang. So kam es im vergangenen Jahr zu 64 Alarmierungen, davon 42 Brände und 31 Technische Hilfeleistungen. Einmal rückten die Wallstadter Feuerwehrleute zudem nach Ladenburg aus, um dort bei einem Großbrand durch Chemikalien verschmutztes Löschwasser aufzufangen und sachgerecht zu entsorgen – eine Spezialaufgabe für den Umweltschutz, welche die Wallstadter Abteilung neu übernommen hat.

Insgesamt absolvierten die Aktiven im Vorjahr 7237 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit – wobei die Zahl wegen der Corona-Pandemie stark gesunken ist. Übungen fanden, wenn überhaupt, nur per Video statt, und viele Aktivitäten im und für den Ort wie die Kerwe entfielen.

Das traf ebenso die Jugendfeuerwehr, wie Abteilungsjugendwart Florian Merkel bedauerte. Bei den 15 Jungs und zwei Mädchen sei anfangs zwar die Teilnahme bei Online-Übungen groß gewesen. „Dann aber ist das Interesse leider stark gesunken, denn sie müssen ja schon für die Schule vor dem Computer sitzen – bei uns wollen sie sich dreckig machen, etwas tun“, so Merkel. Inzwischen laufe der Übungsbetrieb aber wieder, „und die Kinder freuen sich, dass sie sich sehen und sich austoben dürfen“, berichtete er.

Das hofft Nadine Krenz gleichfalls für die „Löschlöwen“. Die Sechs- bis Neunjährigen hätten sich wegen der Pandemie gar nicht getroffen. Sie plant jetzt einen völligen Neustart der Kindergruppe, ist aber zuversichtlich, denn das Interesse sei groß: „Blaulicht und rote Autos – das zieht immer“, meinte sie.

Große Raumnot

Nach wie vor leidet die Wallstadter Feuerwehr unter extremer Raumnot. Die 2017 aufgestellten Container sind nur befristet für fünf Jahre genehmigt. „Das war als Provisorium gedacht – Ziel muss ein baldiger Neubau sein“, betonte Sven Wollschläger und berichtete von den vielen Terminen, die er für Planungen für das geplante Kultur- und Sportzentrum mit Gerätehaus wahrgenommen hat.

Karlheinz Gremm machte den Wallstadtern Hoffnung, dass das Projekt realisiert wird. Immerhin habe der Gemeinderat die Fortsetzung der Planungen beschlossen. „Am Ende des Tages wird es ein neues Gerätehaus geben“, versicherte er, „weil es notwendig ist – genau wie Fahrzeuge und Einsatzkleidung“. Die Freiwillige Feuerwehr sei schließlich „kein Verein, sondern verpflichtend für die Stadt Mannheim“. Nur gemeinsam könnten berufs- und Freiwillige Feuerwehr den Brandschutz wahrnehmen. Zudem zeichne die Wallstadter Abteilung, die in diesem Jahr 125 Jahre alt wird, traditionell ein großes gesellschaftliches Engagement aus. „Ihr habt gute Arbeit geleistet“, bescheinigte er der Abteilung eine „gute Entwicklung“.

Diesen Dank gab Heiko Sohn, 15 Jahre Wallstadter Kommandant bis 2017, an Gremm und seinen Vorgänger Thomas Schmitt zurück. Die Zeit, als die Ehrenamtlichen von der Berufsfeuerwehr „stiefmütterlich“ und „abschätzig“ behandelt wurden, sei zum Glück vorbei.