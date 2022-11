Falsche Notbremse

Die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) hat die Notbremse gezogen. Über Wochen hinweg waren wegen vieler Krankheitsfälle beim Personal sowie fehlender Ersatzteile die Fahrpläne der Busse und Bahnen nicht mehr das Papier wert, auf das sie mal gedruckt wurden. Ständig fielen Fahrten aus, viele Menschen warteten schimpfend an den Haltestellen und beklagten völlig fehlende Verlässlichkeit. Daher erfolgte jetzt die Notbremse, indem einige Linien ganz entfallen, damit man sich auf die verbleibenden Bahnen wenigstens verlassen kann. Das ist pure Mangelverwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei muss man aber schon fragen, ob bei dieser Mangelverwaltung wirklich wenigstens intelligent vorgegangen wurde.

Als die Stadt das ökologische Neubaugebiet Wallstadt-Nord in den 1990er Jahren geplant hat, wies sie bewusst nur einen Stellplatz pro Wohnung aus. Dafür versprach die Politik einen attraktiven Öffentlichen Personennahverkehr dank der direkt am Neubaugebiet entlanglaufenden Stadtbahnlinie. Doch der anlässlich des Baus der Wendeschleife in Wallstadt-Ost vor zehn Jahren zugesagte Zehn-Minuten-Takt auf der Strecke kam nie. Hilfsweise setzte die RNV wenigstens ab und zu werktags die zusätzliche Linie 15 ein. Sonntags fährt die Bahn hier aber sogar nur alle halbe Stunde. Kein Wunder, dass Wallstadt-Nord oft mit Autos zugeparkt ist – denn ein attraktiver Nahverkehr wurde eben nur versprochen, aber nie geboten. Und jetzt wird ausgerechnet hier das Angebot auch noch gekürzt.

Die Politik will derzeit, dass die Leute zum Klimaschutz ihr Auto stehen lassen. Ob beim Verkehrsversuch in der Innenstadt oder beim Anwohnerparkkonzept Feudenheim – stets werden die Menschen darauf verwiesen, sie sollten doch den Nahverkehr nutzen. Andererseits fahren weniger Busse und Bahnen, in die sich die Fahrgäste obendrein oft nur noch hineinzwängen können. Das ganze Nahverkehrssystem ist nämlich viel zu knapp kalkuliert.