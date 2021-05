Entscheidung vor den Ferien

Noch vor den Sommerferien soll der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung fällen, ob die Pläne für den Bau eines Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt weiterverfolgt werden. Das hat Christian Hübel, Leiter vom Fachbereich Demokratie und Strategie der Stadt, dem Bezirksbeirat Wallstadt mitgeteilt.

Im April hatte Oberbürgermeister Peter Kurz mit den Worten, das Projekt sei „in gar keiner Weise eingepreist“, noch wenig Hoffnung auf eine Realisierung gemacht. Stadträte und Bezirksbeiräte drängen aber darauf, den schon lange zugesagten Bau in Angriff zu nehmen. Eine große Hürde ist, dass sich die zuletzt auf 28 Millionen Euro bezifferten Kosten deutlich von den lange genannten 15 Millionen Euro abheben. Wallstadter Bezirksbeiräte erinnern sich aber, dass diese Summe nur für das Kultur- und Sportzentrum grob geschätzt war, ohne das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, das nach wie vor mitgeplant wird.

Kirche würde verlängern

Hübel lässt nun in Protokollen suchen, wie die damals genannte Zahl überhaupt zustande kam, wie er dem „MM“ auf Anfrage sagte. Zugleich versprach er den Bezirksbeiräten, dass alle Planungen weitergehen. Dazu gehöre auch, mögliche Einsparmöglichkeiten genauso zu suchen wie die Lösung, dass ein Investor das Objekt baut und die Stadt es anmietet. Auch eine Modulbauweise wird geprüft, bei der zunächst ein Teil des Neubaus so realisiert wird, dass er später problemlos erweitert werden kann. Zudem will Hübel mit den Wallstadter Vereinen ein Betreiberkonzept ausarbeiten, damit der Stadt klar ist, dass der Ort das Zentrum dann tragen wird.

Die katholische Kirche hat der Stadt laut Hübel zugesagt, die DJK-Halle, die Ende 2022 geschlossen werden sollte, für die erwartete Bauzeit von viereinhalb Jahren weiter zu betreiben – ohne aber für eventuelle Reparaturen aufzukommen.

Im Hauptausschuss des Gemeinderats ist das Wallstadter Projekt am nächsten Dienstag wieder Thema. Nach FDP und CDU haben nun auch Mannheimer Liste und SPD Anträge gestellt, wonach die Machbarkeitsstudie für das Vorhaben im Gremium vorgestellt werden soll. pwr