Entdeckertour zu der neuen Glocke

Lange war der Termin unklar, weil die Corona-Pandemie alles in Frage stellte. Doch nun steht der Ablauf weitgehend fest: Am vierten Advent gibt es einen großen Gottesdienst in der Wallstadter Petruskirche zur Weihe der neuen, dann vierten Glocke. Bereits am Wochenende davor soll sie in Wallstadt ankommen, den Bürgern präsentiert und mit einer „Entdeckertour für Familien“ nahegebracht werden, ehe sie mit einem großen Autokran in den bis dahin sanierten Glockenstuhl des Kirchturms gehievt werden kann.

Die Glockenstube im Turm der Petruskirche Wallstadt musste ohnehin saniert werden – Anlass für die Gemeinde, eine vierte Glocke anzuschaffen. © Michael Ruffler

„Wir werden sie auf jeden Fall öffentlich präsentieren – die Wallstadter sollen sie sehen können“, kündigt Pfarrerin Anna Maria Baltes an. Wann die Glocke in Karlsruhe gegossen wird, steht noch nicht genau fest – irgendwann im November.

Die bisherigen Glocken Alte Glocke oder Taufglocke: 1791 aus Bronze gegossen, 172 Kilogramm schwer. Keine Verzierung, wie damals bei reformierten Gemeinden üblich, und der Inschrift „Anselm Speck in Heidelberg goß mich der reformierten Gemeinde in Walstatt anno 1791“. Im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt, aber 1947 wieder zurückgegeben. Sterbeglocke: 1980 aus Bronze gegossen, 680 Kilogramm schwer. Verziert mit Kreuz und Fisch und der Inschrift „Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet (Mt 26,41)“. Betglocke: 1980 aus Bronze gegossen, 440 Kilogramm schwer. Verziert mit Schiff als dem alten Symbol für Kirche und der Inschrift „Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“. pwr

Eine festliche Glockenweihe hat Mannheim lange nicht mehr erlebt. Im Oktober 2003 erhielt die katholische Christ-König-Kirche Wallstadt gleich vier neue Bronzeglocken als Ersatz für von 1922 stammenden, aber defekte und brüchige Eisenhartgussglocken. Das wurde mit einem großen Festzug durch den Ort und einem mehrtägigen Fest gefeiert. Die zwei neuesten Glocken in Mannheim, 574 und 140 Kilo schwer, wurden 2019 in die ökumenische Kirche St. Pius Neuostheim gehängt – aber nicht mit so großem Aufwand gefeiert.

An einen großen Festzug durch die Wallstadter Straßen denkt auch jetzt die evangelische Petrusgemeinde nicht – wegen der Corona-Pandemie fielen ohnehin die ursprünglich schon ab Sommer geplanten Begleitveranstaltungen aus. Aber viele Wallstadter erinnern sich noch an die letzte evangelische Glockenweihe in Wallstadt 1980, als zwei Stahlglocken durch Exemplare aus Bronze ersetzt wurden und die Spender kleine Messingglöckchen als Dank erhielten – die es noch in vielen Haushalten des Vororts gibt.

Spender haben auch jetzt wieder das Projekt ermöglicht. Insgesamt betragen die Kosten über 45 000 Euro, von denen aber die Landeskirche und die für das Gebäude zuständige Stiftung Schönau (ehemals Pflege Schönau) sowie die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Mannheim einen Großteil übernehmen. Über 14 000 Euro bringt die Gemeinde aus Eigenmitteln, davon 8000 Euro aus Spenden auf – da fehlen aber noch Gelder.

Auslöser des Wunschs nach einer neuen Glocke war, dass der Glockenstuhl des teils auf das 17., teils auf das 18. Jahrhundert zurückgehenden Kirchturms schon lange altersschwach ist. Seit 2019 darf die mit 680 Kilogramm schwerste und tiefste Glocke, die Sterbeglocke, gar nicht mehr geläutet werden. Sie erklang nicht mehr bei Sterbefällen, zudem fehlt ihre Stimme im vollen Geläut, und auch die beiden verbleibenden Glocken – eine stammt von 1980, eine sogar noch von 1791 – sind seltener zu hören gewesen.

Noch „gewisse Unsicherheit“

Nun, mit der Sanierung des hölzernen Turmgestühls, will die Kirche die Chance nutzen, dass das Geläut wieder vielstimmig vom Turm der Petruskirche erklingen soll. Dabei hat sich der Ältestenkreis die Entscheidung nicht leicht gemacht und – da wegen Corona eine Gemeindeversammlung nicht möglich war – andere Formen der Meinungsbildung genutzt, etwa den Schaukasten und das Internet. Die neue, vierte Glocke wird 220 Kilogramm schwer und sie wird die Inschrift tragen „Lasst die Kinder zu mir kommen; denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Matthäus 19,14). Sie sei „ein helles Glöckchen, das das neue Leben begrüßt als Pendant zur Sterbeglocke, die am Ende des Lebens erklingt“, so Pfarrerin Baltes.

Damit wolle die Gemeinde „zeigen, dass wir eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde sind“, so Pfarrerin Baltes. Geplant ist, dass sie bei Taufen geläutet wird und somit der Brauch, die Sterbeglocke bei Todesfällen zu läuten, abrundet. „In Zukunft erklingen Glocken also am Beginn und am Ende eines Lebens“, so Baltes.

Zwar sei wegen Corona „alles noch mit gewisser Unsicherheit behaftet“, sagt sie. Die Pfarrerin plant aber jetzt eine Predigtreihe, die um 10 Uhr am Ersten Advent beginnt, wenn Joachim Vette über die „Sterbeglocke“ spricht. Am Zweiten Advent um 10 Uhr ist die Betglocke Thema von Schuldekan Andreas Weisbrod und Marcus Held.

Nach der Anlieferung der neuen Glocke ist am Samstag, 11. Dezember von 11 bis 13 Uhr die Kirche geöffnet mit der Gelegenheit zur Besichtigung und nachmittags dann eine Entdeckertour für Familien. Am Dritten Advent kommt Dekan Ralph Hartmann nach Wallstadt, um über die „Alte Taufglocke“ zu sprechen. Abends soll es ein Benefizkonzert für und mit der neuen Glocke geben – und nachmittags auch eine öffentliche Präsentation im Stadtteil. Am Vierten Advent ist schließlich um 10 Uhr der Abschluss der Predigtreihe und, wenn baulich möglich, die festliche Glockenweihe durch Pfarrerin Baltes geplant.