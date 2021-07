Enormer Einsatz für Kinder

Sie hat viele Generationen von Wallstadter Kindern geprägt: Diana Nicolaus ist jetzt als Leiterin des Katholischen Kindergartens Edith Stein verabschiedet worden. Mit Tränen in den Augen dankte ihr Diakon Bernhard Kohl im Namen der Pfarrgemeinde Christ-König in einer anrührenden Feier für ihren enormen Einsatz, der weit über das normale Maß hinausgegangen sei.

Diana Nicolaus war gleich nach dem Abitur in den katholischen Kindergarten gekommen. Sie absolvierte dort ein Praktikum, arbeitete dann hier parallel zu ihrem Studium der Kindheitspädagogik, wurde Erzieherin, schnell stellvertretende Leiterin und ab 2013 Leiterin. Nun will sich die 34-Jährige beruflich neu orientieren. Sie hatte maßgeblich die Entwicklung des kleinen Kindergartens zum neuen, großen Kinderhaus vorangetrieben, dessen Neubau auf dem früheren städtischen Bolzplatz zwischen Trompetergasse und Römerstraße im Schatten des Kirchturms 2017 eröffnet wurde. Sie trieb auch die Anerkennung zum Familienzentrum voran.

Im Vorort eingebracht

© Markus Prosswitz / Photo-Pro§wi

Bernhard Kohl bedankte sich, dass Diana Nicolaus diesen Wandel hervorragend bewältigt, den Neubau im guten Miteinander mit der Gemeinde mit Leben gefüllt und ein prima Team geformt habe. Zudem hob er hervor, wie stark sich die von starkem christlichen Glauben geprägte Kinderhausleiterin auch in der Pfarrgemeinde und im Ort – etwa mit Auftritten bei der Kerwe oder dem Weihnachtsmarkt – einbrachte und es ihr stets gelungen sei, Menschen zu verbinden. Er würdigte sie als „besonderen Schatz“ mit „Sonne im Herzen“, wie auch ein Lied der Abschiedsfeier lautete.

Hohe Kompetenz

So sehr man ihren Schritt verstehe, so werde man sie doch vermissen, machten Kolleginnen, Jürgen Anselmann für den Elternbeirat und Martin Gehring für den Pfarrgemeinderat deutlich. Auf den großen Einsatz von Diana Nicolaus in der Mitarbeitervertretung der gesamten Seelsorgeeinheit ging die Vorsitzende des Gremiums, Heidrun Back, ein. Auch in konfliktreichen Zeiten, so Back, habe sich Nicolaus immer mit hoher fachlicher und menschlicher Kompetenz und geprägt von christlichen Werten für die Belange der Menschen eingesetzt. pwr (Bild: Prosswitz)

