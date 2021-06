Eine Tour mit Abstand

Das große Wallstadter Volksradfahren, seit 40 Jahren eine beliebte Traditionsveranstaltung des Vororts, muss wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal ausfallen. Doch der Motorsportclub (MSC) hat für Ersatz gesorgt. Vorstandsmitglied Peter Jakobi arbeitete einen Streckenplan für eine Fahrradtour rund um Wallstadt aus, die im Internet auf der Wallstadt-Seite veröffentlicht wird. Die Teilnehmer können sich per Mail unter volksradfahren@msc-wallstadt.de anmelden, die ersten 100 gemeldeten Teilnehmer bekommen eine Vespertüte. Wer kein Internet hat, kann sich auch per Telefon bei Manuela Müller (0621/70 96 969) oder schriftlich anmelden und auch den Plan bei ihr abholen. Die Tour kann die ganze Woche vom 26. Juni bis 3. Juli gefahren werden. Die größte Gruppe, die unter Einhaltung der Corona-Regeln einen Fotobeweis schickt, gewinnt einen Getränkegutschein. „Wir hoffen, dadurch Jedermann anzusprechen und freuen uns auf eine rege Beteiligung“, so MSC-Vorsitzende Müller. Die Motorradfahrer, die stets einen Tag nach dem Volksradfahren gestartet sind, muss sie aber zunächst auf Herbst vertrösten. pwr

