Gerührt meldete sich Lukas Glocker, der eigens angereist war, am Ende zu Wort. „Es ist grandios, es ist sensationell, was hier geschehen ist“, so der katholische Dekan von Bruchsal. „Ein Vorbild, wie Kirche gut funktionieren und Strahlkraft vor Ort entfalten kann“, nannte er die Entwicklung der Magdalenenkapelle Straßenheim, die er als katholischer Pfarrer im Mannheimer Osten einst selbst mit angestoßen hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Magdalenenkapelle soll saniert werden. © Markus Prosswitz

Aus dem von ihm initiierten Freundeskreis ist nun der als gemeinnützig anerkannte Förderverein Magdalenenkapelle geworden, der jetzt erstmals zu einer Mitgliederversammlung eingeladen hatte. Sein Ziel ist, „das älteste Gebäude der Stadt, die älteste Kirche der Stadt mit dem ältesten Altar und der ältesten Glocke“, wie Jürgen Anselmann sagte, zu erhalten, zu sanieren und mit Leben zu füllen.

Über 43 000 Euro gesammelt

Anselmann wurde von den Mitgliedern nun ebenso einstimmig als Vorstand bestätigt wie Christian Böhm und Schatzmeister Karl Bäuerlein. Die Geschäfte des Vereins führt weiter Carmen Müller, die mit ihrem „Straßenheimer Hof“ Dreh- und Angelpunkt sehr vieler Aktivitäten des Vereins ist.

Schon kurz nach der Gründung könne man eine „absolute Erfolgsstory“ präsentieren, erklärte Anselmann. „Es ist wahnsinnig viel passiert“, verwies er auf die durch das Land, dem die Kapelle gehört, erfolgte Sanierung der Außenmauern, des Dachs sowie vom Innern der Kapelle. Bei der ersten Öffnung für Publikum des sanierten Baus, am „Tag des offenen Denkmals“ Anfang September, habe man eine, so Jürgen Anselmann, „Wahnsinnsresonanz“ erzielt: Über 600 Menschen kamen in das weit abgelegene Straßenheim, um den auf das Jahr 1408 zurückgehenden Sakralbau zu besichtigen.

Zusätzlich zur Renovierung durch das Land sei es dem Förderverein aber gelungen, mehr als 43 000 Euro an Spenden und Erlösen durch Benefizkonzerte zu erzielen. So wird es möglich sein, eine neue, dann wieder zweite Glocke aufzuhängen („Die wird noch dieses Jahr gegossen“, so Anselmann), in diesem Winter den Altar zu restaurieren und eine Truhenorgel mit fünf Registern anzuschaffen. Für die hat sich ein Spender gefunden, der derzeit aber anonym bleiben will. „Wir hoffen, dass das Instrument bis Weihnachten fertig ist“, sagte Jürgen Anselmann.

Dann nämlich hat Martin Geißler, der sich um das musikalische Programm in der Magdalenenkapelle kümmert, „sehr viele Pläne“, wie er ankündigte. So gründete er nun eigens ein Vocalensemble, das dort beheimatet ist und regelmäßig auftreten soll, aber den Namen der Kapelle auch weit über Straßenheim hinaus tragen wird: „Capella Magdalenensis“ hießt es.