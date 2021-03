Er zieht immer noch gerne und mit berechtigtem Stolz seine blaue Uniform an, ist bei Übungen und Veranstaltungen unverändert präsent: Roland Schorr, Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wallstadt, feierte jetzt seinen 80. Geburtstag. Als Obmann der gesamten Mannheimer Altersmannschaft und im Landesfeuerwehrverband ist er unverändert engagiert und daher einer der Mannheimer Feuerwehrmänner mit der – mit Abstand – längsten Dienstzeit.

Kampf für Gerätehaus

„Hier steht ein Mannheimer Original vor uns“, hatte Karlheinz Gremm, der Kommandant der Mannheimer Feuerwehr, ihn schon 2018 gewürdigt, als er Schorr mit Karl F. Mayer, dem Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes, die Ehrennadel des Verbands anheftete.

Vielfach ausgezeichnet: Roland Schorr ist 80 Jahre alt geworden. © FF Wallstadt

Tatsächlich ist Schorr unübertroffen – was seinen persönlichen Einsatz ebenso wie sein öffentliches Eintreten für die Feuerwehr betrifft. Er kämpft vehement für die angemessene öffentliche Wahrnehmung des Ehrenamtes wie auch für die Eigenständigkeit der Wallstadter Feuerwehr. Und unverändert fordert und mahnt er, die Wallstadter Abteilung endlich „gescheit“, also nicht nur mit Containern wie jetzt, unterzubringen. Da scheut er auch vor deutlichen Worten gegenüber der Politik nicht zurück.

Aber schließlich ist Schorr eine Institution im Ort. 1896 war sein Großvater Martin Schorr Gründungsmitglied und erster Kommandant der Feuerwehr der damals noch selbstständigen Gemeinde Wallstadt. Ihm folgte sein Großonkel Johann Schorr. Roland Schorr trat 1957 in die Wehr ein, wurde schnell Stellvertreter und 1977 als Nachfolger von Albert Krastel zum Kommandanten gewählt.

Beeindruckender Festzug

2002 haben ihn die Kameraden bei einer anrührenden Feier verabschiedet. Voller Hochachtung und Dankbarkeit für sein immenses, stets zupackendes persönliches Engagement überreichte ihm seine Mannschaft damals eine goldene Taschenuhr mit Gravur – und er beschenkte zum Abschied die ganze Jugendfeuerwehr mit T-Shirts. Auch nach seinem Abschied von der Spitze seiner Abteilung blieb er bis 2005 stellvertretender Stadtbrandmeister, sprich einer der Sprecher aller ehrenamtlichen Feuerwehrleute Mannheims. Danach nahm er sich der Altersmannschaft an und sorgt nun für deren Zusammenhalt.

In Wallstadt unvergessen ist das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Abteilung 1996 mit dem beeindruckenden Festzug moderner und historischer Löschfahrzeuge aus der gesamten Region sowie Abordnungen vieler Vereine, einem Festabend im großen Zelt und feierlicher Serenade des Polizeimusikkorps im Fackelschein. Schorr war es auch, der es durch unermüdlichen Einsatz schaffte, dass das enge Gerätehaus 1996 wenigstens durch zwei Einstellplätze erweitert, die maroden Tore ausgetauscht wurden.

Ebenso begründete Schorr die Partnerschaft der Wallstadter Wehr mit der österreichischen Nationalparkgemeinde Hollersbach. Dorthin war er immer mit dem Reisebus gefahren. Schließlich hatte Schorr, nach der Schreinerlehre in Wallstadt und dann einigen Jahren Tätigkeit in diesem Beruf bei John Deere, lange als „König der Landstraße“ gearbeitet, war als Lkw-Fahrer und am Steuer von Reisebussen auf dem ganzen Kontinent unterwegs. Zuletzt fuhr er Linienbusse der städtischen Verkehrsbetriebe, schließlich im Werksverkehr des Heizkraftwerks.

Wenn „seine“ Feuerwehr rief, kutschierte er sie aber gerne weiter im Bus überall hin. Nicht so gerne hört Schorr seinen liebevollen Spitznamen „U-Boot-Kommandant“, denn bei einer Übung war ihm mal ein Löschfahrzeug in den Altrhein gerollt. Aber auch wer den Jubilar so nennt, tut dies voller Respekt.