Ein ganz klarer Schlussstrich

Am Ersten Weihnachtsfeiertag hält er um 15 Uhr noch eine Andacht in der Magdalenenkapelle in Straßenheim. Hier hat er einst als Ministrant bei Erntehelfer-Gottesdiensten mitgewirkt und später dafür gesorgt, dass der kleine, lange vergessene Sakralbau wieder öfter genutzt wird. Aber dann ist Schluss. Diakon Bernhard Kohl, seit über drei Jahrzehnten das Gesicht der Katholischen Kirche in Wallstadt, geht in Pension und macht auch einen harten Schnitt, indem er mindestens ein Jahr keinerlei Dienste, Beerdigungen, Taufen oder Trauungen übernimmt, wie das Ruheständler sonst oft tun.

„Jetzt gilt es, meiner Familie mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen“, sagt Kohl bestimmt. Dass er mit 65 Jahren in den Ruhestand geht, hat er selbst gewählt – die Kirche, die Wallstadter hätten ihn sehr, sehr gerne behalten, war er doch immer ein Teil der Gemeinde, ja eine Institution im Ort. Acht Pfarrer hat er kommen und gehen sehen. Er blieb, begleitete Generationen von Wallstadtern bei Taufen, Kommunion, Trauungen und Beerdigungen, vermittelte ihnen den Glauben und lebte ihn glaubwürdig vor.

Doch nun will er der dreifache Familienvater und mehrfache Opa Abstand. Seiner Familie schenkte er zum Abschied Blumen als Dank, dass sie seinen Dienst so lange mitgetragen, ja auch mitgewirkt haben. Dass er sich in einem Jugendgottesdienst verabschiedete, den die Katholische junge Gemeinde (KJG) inhaltlich und musikalisch vorbereitet hatte und die danach noch einen kleinen Adventsmarkt aufbaute, war genau sein Wunsch. Dass dazu aber so viele alte Weggefährten von der Jugendarbeit, der Wallstadtschule, der Freiwilligen Feuerwehr, zahlreiche Kindergarteneltern, Taufeltern, junge Paare und viele mehr kamen, rührte ihn dann doch.

Bernhard Kohl gehörte eben einfach dazu. 1957 in Wallstadt geboren und aufgewachsen, war er immer auch Teil der Gemeinde. Sein Engagement begann in Christ-König als Ministrant, in der Jugendarbeit der KjG und mit den von ihm initiierten großen, ehrenamtlich getragenen Ferienlagern – bis heute in dieser Dimension eine Besonderheit in Wallstadt. „Du wirst mal Missionar“, kündigte der damalige Pfarrer Anton Kuntz dem jungen Ministranten mal an, doch der konnte sich damals nie vorstellen, vor anderen Menschen sprechen und predigen zu müssen.

Beruflich schlug er zunächst einen anderen Weg ein. Mit 15 Jahren, gleich nach der Hauptschule – das ging damals noch! – machte er eine Lehre bei der Sparkasse, wurde auch da für die Menschen im Ort ein ganz wichtiger Berater. In dieser Zeit habe er „viel für meine Zeit als Diakon gelernt“, so Bernhard Kohl.

Ehrenamtlich blieb Kohl immer in seiner Gemeinde engagiert, ob in der Jugendarbeit, im Pfarrgemeinderat oder im Stiftungsrat. Pfarrer Müller erkannte das Talent von Kohl und empfahl ihm, sich zum Diakon weiterzubilden. Zwei Jahre nach seiner Hochzeit entschloss er sich, den entsprechenden Kurs zu belegen – auf seine Kosten, auf Kosten seiner Freizeit, auf Kosten seiner Familie. Aber es war die richtige Entscheidung für ihn – und ein großer Gewinn für seine Kirche.

Ab 1991 zunächst als nebenamtlicher Diakon geweiht, gab er nach 24 Jahren seinen Sparkassen-Job auf und übernahm 1997 die Aufgabe hauptberuflich, war zuletzt dienstältester Diakon der Erzdiözese und lange Sprecher der Diakone. 2012 gestaltete er im Ehrenhof des Schlosses den Zentralen Gottesdienst zum Katholikentag mit dem damaligen Erzbischof Robert Zollitsch mit.

Feuerwehrmann und Fasnachter

Pfarrer Daniel Kunz attestierte Kohl zum Abschied ein außergewöhnliches Gespür für Menschen, die Hilfe oder Unterstützung brauchen: „Das Diakonische ist es, was Du lebst,“ so Kunz. „Du hast sehr viele Menschen begleitet und geprägt und hattest immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen, auch im Pfarrhaus.“ Besonders hob er die Tätigkeit als Religionslehrer, für die Ökumene im Ort, die Betreuung der Sternsinger und vom Wohnhaus für Behinderte hervor.

Weit über Wallstadt hinaus wirkte Kohl in der Notfallseelsorge, die er in Mannheim seit 2004 mit aufgebaut und bis 2018 mit seinen jeweiligen evangelischen Pendants koordiniert hatte. Dabei profitierte er von seiner Erfahrung: Kohl wusste, was es heißt, mit Blaulicht auszurücken, belastende Situationen im Einsatz zu erleben. Lange war er bei der Freiwilligen Feuerwehr Wallstadt aktiv und ist immer noch in deren Altersmannschaft.

Zur Persönlichkeit von Bernhard Kohl gehört schließlich, dass für ihn Religion und Lebensfreude, Kirche und Fasnacht nie ein Widerspruch waren. Ab den 1970er Jahren als Elferrat der Wallstadter „Gowe“ aktiv, fungierte er von 2002 bis 2018 als redegewandter, fröhlicher, schlagfertiger Sitzungspräsident. Aber dann sorgte er dafür, dass es einen Generationswechsel gab – so wie er jetzt wieder aus freien Stücken seinen Abschied auch von der Kirche betrieb.

Für all seine Schritte im Leben habe er Mut und Eigeninitiative gebraucht, blickt Kohl zufrieden zurück. „Mir wurden dadurch viele wunderbare Begegnungen geschenkt“, so der Diakon. Nun ermunterte er die Wallstadter, für ihre Kirchengemeinde Eigeninitiative und Eigenverantwortung zu übernehmen.