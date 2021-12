Ein altes Handwerk mit Rindertalg und Stroh

Bei der Firma Bachert im Neckartal, ganz in der Nähe der Wolfsschlucht, ist die Glocke für die Petruskirche gegossen worden – nach langer Vorbereitung, ganz traditionell und feierlich.

Beifall, Fürbitten, ein gemeinsam gesprochenes Vaterunser – es ist ein feierlicher Moment, wenn der Glockenguss vorüber ist, wenn der Rauch sich verzogen hat, das Feuer erlischt. „Alle Formen sind gefüllt, der Guss ist gelungen“, sagt Nicolai Wieland, der Geschäftsführer der Glockengießerei Bachert, erleichtert. Doch eine letzte Unsicherheit bleibe. Schließlich müsse die Glocke erst aus der Form geholt und angeschlagen werden. Daher ist auch der Termin, wann sie nach Wallstadt kommt, derzeit noch offen.

Der Guss selbst – er ist eine Sache weniger Minuten. Die Vorbereitung indes dauert mehr als ein Vierteljahr, und die Arbeitsschritte haben sich seit dem Mittelalter nicht geändert. „Die Kunst wird von Generation zu Generation weitergegeben“, sagt Wieland, der die 1725 gegründete und seit 2018 in Neunkirchen/Baden ansässige Firma in achter Generation führt. Zwölf Mitarbeiter kümmern sich um die Herstellung von Glocken und Glockenstühlen, aber auch um Wartung und Service.

Handarbeit mit dem Zirkel

Zunächst muss festgelegt werden, wie eine neue Glocke klingen soll, also ihre Disposition. Danach richten sich Größe, Gewicht, Durchmesser und Wandstärke. „Wir können auf den Nominal (1/16 Ton) genau gießen“, betont Wieland. Dabei arbeiten er und sein Team noch mit dem Zirkel, nicht mit Computer. Am Beginn steht eine Zeichnung auf einem Buchenbrett. Es entspricht dem halben Querschnitt, wird ausgesägt, an eine Metallspindel geschraubt und daran um die Mitte der entstehenden Glocke gedreht.

„Anhand der so entstehenden Schablone wird gemauert“, erläutert Nicolai, und zwar der Kern, der etwas kleiner als das Innere der späteren Glocke ist. Darauf tragen die Glockengießer feine Lehmschichten auf, die immer wieder mit der drehbaren Schablone geglättet werden, bis die Innenform der Glocke fertig ist. „Dazu werden dem Lehm feines Stroh, Kälberhaare und Pferdemist beigemischt“, so der Geschäftsführer, das mache den Lehm schön geschmeidig. Auch Rindertalg zählt Wieland im weiteren Verlauf der Vorarbeiten noch als Zutaten auf und man spürt: Das ist noch echtes mittelalterliches Handwerk. Der Rindertalg etwa dient als Trennmittel zwischen der Innenform und der „Falschen Glocke“, das Gegenstück oder laut Nicolai der „Platzhalter“ der späteren Glocke.

Verzierungen wie für die neue Wallstadter Glocke die Inschrift „Lasst die Kinder zu mir kommen; denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Matthäus 19,14) werden in Bienenwachs auf die „Falsche Glocke“ aufgetragen. Beim Brennen dieser Form schmilzt das Wachs, drückt sich zuvor indes als Negativ in den Glockenmantel. Ist die Form erkaltet, heben die Arbeiter den Glockenmantel ab, zerschlagen die „Falsche Glocke“ und setzen den Mantel wieder auf. Wieder hilft Rindertalg, „das ist gutes Schmiermittel“, so der Geschäftsführer.

Flammen züngeln empor

Die nun zwischen Kern und Mantel gebildete Hohlform dient jetzt dem Guss. Dazu wird sie in die Grube gesetzt, ringsum die Erde verdichtet – das machen die Männer mit ihren Stiefeln – und ein gemauerter Gusskanal angelegt. Durch ihn soll die glühende Glockenbronze in die Form rinnen, dort erkalten. Aber zunächst ist sie heiß, enorm heiß: Auf über 1000 Grad muss die Mischung aus 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn, „Glockenspeise“ genannt, erhitzt werden. Dazu kocht sie richtig in dem gemauerten, mit Stahl ummantelten Ölofen, aus dem eine riesige Flamme schlägt. Mit trockenen Fichtenstämmen rühren die Männer den goldgelben, glühenden Brei herum. 6,8 Tonnen sind es an diesem Tag, die für neun Glocken reichen sollen.

Zur Sterbestunde Jesu, freitags 15 Uhr, soll die Bronze fließen. Dazu hat jede in der Erde eingegrabene Gussform drei Löcher. Während durch eine Öffnung das glühende Metall fließt, schlagen seitlich zwei große Flammen empor. So verbrennen die Gase der Hohlkammer, aus der die Bronze die Luft herausdrückt und wo so die Glocke entsteht. Nach dem Abkühlen muss die Form mit Hammer und Meißel abgeschlagen, die Glocke poliert werden.

Info: Video und Fotos unter mannheimer-morgen.de/manheim