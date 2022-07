Ein Abend mit Angst und Fragen

Die Feudenheimer fordern dringend Verbesserungen des Parkkonzepts, das die Stadtverwaltung 2023 in dem Vorort einführen will – für Anwohner und deren Besucher ebenso wie für Kunden und Mitarbeiter von Gewerbetreibenden oder Patienten von Ärzten. Mit diesem Appell, für den nahezu alle der rund 100 Besucher den Arm hoben, endete eine Veranstaltung des Gewerbevereins. „Wir werden ein Konzept erarbeiten und uns damit noch mal an die Stadt wenden“, kündigte dessen Vorsitzender Walter Ampersberger an.

Immer wieder mussten noch Stühle geholt werden, trotz heißer Temperaturen kamen an dem Abend viel mehr Gäste als erwartet in die Kulturhalle. „Ich bin sehr begeistert, so viele Menschen zu sehen“, freute sich Ampersberger. Über die Gewerbetreibenden hinaus wolle der Verein etwas für alle Feudenheimer erreichen, betonte er.

Etwas habe man in Gesprächen mit der Stadt bereits erreicht: Der Parkplatz an der Spessartstraße werde aus der Anwohnerparkzone herausgenommen, in der Talstraße, Am Bogen, am Friedhof und auf der Hauptstraße würden Kurzparkzonen für zwei Stunden ausgewiesen. „Aber auf weitere Vorschläge von uns wurde nicht eingegangen.“

„Die Anwohner während der Bundesgartenschau vor wildem Parken zu schützen ist sicher sinnvoll“, erklärte CDU-Stadtrat Alexander Fleck, der selbst dem Vorstand des Gewerbevereins angehört. „Aber man darf damit nicht die Gewerbetreibenden kaputtmachen“, erklärte er, als er anhand der Verwaltungsvorlage für den Gemeinderat das Konzept vorstellte. Die Verwaltung hatte nämlich keinen Vertreter geschickt – was auf sehr heftige Kritik und viel Unverständnis stieß. „Daran sieht man, wie ernst sie die Bürger nehmen“, schimpfte ML-Stadtrat Holger Schmidt und bezeichnete „das eigentlich gut gemeinte Konzept“ als „Rohrkrepierer“.

„Man kann nicht mit einer Basta-Methode regieren“, hielt Achim Bauer, stellvertretender Vorsitzender des Gewerbevereins, der Stadt wegen der Absage vor. Als Moderator des Abends rief er während erregter Wortbeiträge aber mehrfach zu Besonnenheit auf, und es gelang ihm, Polemik im Keim zu ersticken.

Allerdings artikulierten viele Gewerbetreibenden ihre, so Physiotherapeutin Kati Spieß, „massiven Existenzängste“. Viele ihrer Patienten kämen aus anderen Stadtteilen oder der Region, seien auf das Auto angewiesen, würden aber vor oder nach einer Behandlung noch auf der Hauptstraße einkaufen. Das falle künftig weg. „Wir sind keine Querdenker, keine Rechten, wir versuchen nur verzweifelt, unser Geschäft aufrechtzuerhalten“, ergänzte Rüdiger Friese (Apis Pflegedienst).

„Angst um die noch funktionierende Einkaufsstraße“ brachte auch Buchhändlerin Barbara Waldkirch zum Ausdruck: „Ich höre von meinen Kunden, dass sie dann eben nach Viernheim ins Rhein-Neckar-Zentrum gehen, wo Parkplätze nichts kosten, oder online bestellen“, warnte sie. Die Verwaltung solle den Geschäftsleuten ermöglichen, „weiter Geld zu verdienen und Gewerbesteuer zu zahlen“.

„Alles unausgegoren“

„Inhabergeführte Kleinbetriebe haben es schon schwer geschafft, die Pandemie zu überstehen“, seufzte Esther Frank („Beauty Corner“), doch das Parkkonzept sei „ein Schlag ins Gesicht“, „weltfremd“ und eine „existenzielle Bedrohung“. Sie habe viele Kunden, die nicht mehr gut zu Fuß seien oder auf dem Weg von oder zur Arbeit bei ihr vorbeikämen – eben mit dem Auto. Sie schlug daher vor, für alle Straßen eine Parkscheibenregelung von zwei bis drei Stunden einzuführen. Das halte Buga-Besucher ab, ermögliche aber das Parken für Kunden und Patienten. Sonst werde die Vielfalt an Geschäften und Dienstleistern, für die Feudenheim immer gelobt werde, sterben und der Ort „zur reinen Wohnsiedlung mutieren“.

„Wir sind der einzige Vorort, wo die Infrastruktur noch komplett ist – aber das ist in Gefahr“, warnte Ralf Waldkirch (Yoga-Seminarzentrum) vor einem „Dominoeffekt“. Hals-Nasen-Ohren-Facharzt Reinhold Eichler wies darauf hin, dass er einen gesetzlichen Versorgungsauftrag habe, seine Patienten von außerhalb ihn aber nicht mehr erreichen könnten. Wenn mehrere Ärzte im Ort deshalb aufgeben würden, drohe ein Versorgungsengpass. „So ein Parkkonzept muss schlüssig sein, aber das ist unausgegoren“, klagte er.

Miriam Frank wies darauf hin, dass nicht nur Geschäftsinhaber und deren Kunden betroffen seien, sondern auch Privatleute – denn Besuche mit dem Auto bei der Oma seien nicht mehr so einfach möglich. Für Besucher können Anwohner 20 – kostenpflichtige – Parkscheine pro Jahr erwerben, mehr nicht. Sabine Düster-Ziegler dankte daher dem Gewerbeverein, dass er sich auch stellvertretend für die Privatleute des Themas annimmt.

Vom Bezirksbeirat verteidigte allein René Leicht (Grüne) das Parkkonzept der Stadt und plädierte aus Umweltgründen für einen Verzicht aufs Auto. Er glaube nicht, „dass Geschäfte wegen fehlender Parkplätze schließen müssten“, so Leicht – doch er hatte einen enorm schweren Stand. Dagegen wiederholten die Bezirksbeiräte Rolf Götz (CDU), Christiane Säubert (ML) und Birgit Sandner-Schmitt (FDP) ihre Kritik an dem Konzept. Götz regte an, dass der Gewerbeverein eine Resolution an die Stadt richtet. Auch der Bezirksbeirat will sich des Themas noch mal annehmen. Bislang seien aber im Bezirksbeirat und im Gemeinderat alle Vorstöße abgeschmettert worden, so Birgit Sandner-Schmitt und Alexander Fleck.