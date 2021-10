Doppelter Meister als Chef

Er hat gleich zwei Meisterbriefe: Michael Penczek, Augenoptikermeister und Hörgeräteakustikermeister, führt jetzt den Bund der Selbständigen (BDS) Wallstadt. Der 34-Jährige, seit 2014 Inhaber der „Brillenmacher“ und bekannt als Organisator des großen Open-Air-Kinos im Ort, wurde jetzt einstimmig an die Spitze des Verbands der rund 50 Wallstadter Gewerbetreibenden, Einzelhändler und Handwerker gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Walz ist wieder dabei

„Ich habe einige Ideen und freue mich darauf, sie umzusetzen“, so Penczek. Er war bisher zweiter Vorsitzender und tritt die Nachfolge von Heilpraktiker Martin Reisenbüchler an, der erst 2019 den Vorsitz des Verbands übernommen hat. Er gab aber seine Praxis in Wallstadt und auch seine Selbstständigkeit auf, arbeitet jetzt als Angestellter in Ladenburg. „Ich habe es gerne gemacht und hätte noch einige Pläne, aber es macht leider keinen Sinn, da ich nicht da bin“, erklärte er. Die Corona-Pandemie habe die Lage eben für viele Geschäftsleute einschneidend geändert, „auch für mich“.

Neuer BDS-Chef: Michael Penczek. © bds

Als stellvertretender Vorsitzender ließ sich erneut Hartmut Walz in die Pflicht nehmen, der schon mehrere Jahrzehnte den BDS in Wallstadt und darüber hinaus geprägt, sich jedoch eigentlich in den Ruhestand verabschiedet hatte. „Ich mache es, um den Fortbestand des BDS zu gewährleisten“, erklärte Walz.

Aus diesem Grund ließ sich auch die Wallstadter Steuerberaterin Lada Ike überzeugen, befristet für zwei Jahre die Position des Schatzmeisters zu übernehmen, die bisher Hubert Sommer (Hipps Eier-und Spezialitätenlädchen) innehatte. Die Mitgliederverwaltung übernimmt zusätzlich Schriftführer Ralf Schneider („Mannheimer Morgen“).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wegen der Corona-Pandemie hatte der BDS seine Idee, eine Leistungsschau der Wallstadter Geschäftsleute zu organisieren, nicht realisieren können. Auch andere, traditionelle Veranstaltungen mussten 2020 und dieses Jahr ausfallen, bedauerte Reisenbüchler. Der große Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz soll aber am Samstag, 27. November in jedem Fall stattfinden, kündigte er an. Zuvor gibt es, am Samstag, 6. November, in Wallstadt und zahlreichen anderen Stadtteilen die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“, bei der Hartmut Walz zum Organisationsteam gehört.

„Wir hoffen, dass 100 bis 120 Betriebe mitmachen“, erklärte er. Man habe eine corona-gerechte Version der Veranstaltung mit dem Gesundheitsamt besprochen, erläuterte Walz. Danach wurde die Dauer auf 17 bis 22 Uhr begrenzt und der sonst übliche Bus-Pendelverkehr zwischen den Vororten entfällt. Mit Armbändchen werden jene Besucher gekennzeichnet, die schon ihre Belege vorgezeigt haben, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Um die Geschäftsleute zu entlasten, habe man junge Leute engagiert, die diese Bändchen kontrollieren, kündigte Walz an, der dem stadtweiten Organisationskomitee angehört.