Fassungslosigkeit am Vogelstangsee: Zum wiederholten Male wurden das große Hinweisschild und weitere Schilder auf der Wallstadter Seite zerstört. „Ich bin fassungslos“, sagte Helmut Acker vom „Club 60“ angesichts des Vandalismus. Von 34 Schildern sind 15 total kaputt.

Wie Acker berichtet, habe die Idee, einen Baumlehrpfad zu errichten, bereits 2012 begonnen. Nachdem Gerhard Rietschel, ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter der Stadt Mannheim, bei einem Rundgang die Bäume am Vogelstangsee gezeigt hatte, habe er die Idee in der Mitgliederversammlung vom „Club 60“ vorgetragen. „Doch der Anfang vom Baumlehrpfad hat noch zwei Jahre gedauert, bis die Gelder und alles andere zusammen waren“, erzählte Acker.

Finanziell und materiell wird der Baumlehrpfad von den Bezirksbeiräten Vogelstang und Wallstadt, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dem Kreisverband Mannheim, der Justus von Liebig-Schule – Außenstelle Vogelstang, dem Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt, dem „Club 60“ und dem Gemeinnützigen Bürgerverein Vogelstang getragen und unterstützt. „9000 Euro ohne Macherkosten“ hätten sie für die Schilder bezahlt.

Sieben Jahre nichts passiert

Der Baumlehrpfad sei von den Bürgern sehr gut angenommen worden. Sieben Jahre sei nichts passiert. Im Mai dieses Jahres waren die Schilder dann das erste Mal mit Farbe besprüht. Kaum hatten Helmut Acker und fünf fleißige Helfer die Schäden beseitigt, wurden die Plexiglasscheiben der Schilder erneut mit schwarzer Farbe und „FCK“ in Rot und „SVW 07“ in Blau verunstaltet und zum Teil zerschlagen. Fotokünstlerin Elsa Hennseler-Etté hat den Schaden Anfang Juni bei der Polizei angezeigt. „Die Beamten haben den ganzen Weg vom Insektenhotel bis zur Kurve in Richtung Vogelstang abgefahren und gesehen, dass alles neu verschmiert ist.“ Von den Tätern keine Spur, außer den ebenso verschmierten Verkehrs- und Hinweisschildern „Baden verboten“, sowie den mit Farbe besprühten Bänken und Felsen. „Die Täter kommen nachts und sind weg, bis die Polizei kommt“, so Acker.

Sie hätten auch Klaus Schwennen vom Grünflächenamt verständigt. „Doch die Stadt hat kein Geld, deshalb wird Club 60 die Kosten für den Austausch der Plexiglasscheiben übernehmen“, so Acker. Sie hätten außerdem ehrenamtlich die Pflege des Baumlehrpfades übernommen. Doch wie oft sie das noch machen könnten – allein kräftemäßig, weil sie alle schon in die Jahre gekommen seien – aber auch finanziell, sei dahingestellt.

Enttäuscht ist Hennseler Etté, dass die Geschäftsstelle des SVW ihre Bitte um Unterstützung durch die Jungs abschlägig beschieden wurde. „Die haben gesagt, dass sie das zwar sehr respektlos finden, aber im Moment wollten sie sich davon distanzieren.“ Der KSC habe gar nicht geantwortet.

Mit Gasflammgerät zerstört

Heidrun Kleeberg berichtete: „Wir haben hinten angefangen, die Plexiglasscheiben, die nicht zerschlagen waren, sauber zu machen.“ Doch nur die roten und blauen Farben ließen sich mit Wasser und einem mit Chemikalien getränkten Tuch beseitigen. Die schwarze Farbe gehe nicht ab. „Das ist keine Farbe, sondern die Scheiben wurden mit einem Gasflammgerät zerstört“, erklärte Acker. Viele Bürger hätten ihre Hilfe angeboten. Auch über finanzielle Unterstützung würden sich die engagierten Stadtteilakteure freuen.