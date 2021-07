Die Planung kann weitergehen

Einstimmig, ohne Enthaltungen, hat der Hauptausschuss zugestimmt: Die Planung für den Bau eines Kultur-und Sportzentrums in Wallstadt mit einem Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr wird fortgesetzt. Das hat die Verwaltung selbst vorgeschlagen. Für diese Planung und einen Architektenwettbewerb „steht Geld zur Verfügung“, versicherte Oberbürgermeister Peter Kurz. Für den Bau selbst gebe es aber die „Erwartung, dass Synergieeffekte zu erzielen sind“, sagte Kurz. Kostenreduzierungen seien „absehbar und realisierbar“, verlangte er.

Die Stadträte erhielten dazu jetzt erstmals die dem Bezirksbeirat bereits im Januar unterbreitete Machbarkeitsstudie. Sie hatte Kosten von zwölf Millionen Euro für die Feuerwehr, 16 Millionen Euro für das Kultur- und Sportzentrum geschätzt.

Die Pläne und ihre Geschichte Schon 1965 bis 1968 liefen Gespräche mit der Stadt für den Bau eines Kulturhauses, aber erfolglos. Daraufhin errichtete 1970/71 die Katholische Kirche ihr Gemeindezentrum in der Oswaldstraße, das aber stark renovierungsbedürftig ist. Die Kirche will es aufgeben, das Areal verkaufen. Das bisherige Raumprogramm für das neue Kultur- und Sportzentrum sieht neben Foyer, Lager, Küche, WCs, Umkleiden und Technik vier Multifunktionsräume vor: eine Einfeld-Turnhalle mit Bühnenbereich, ein dreiteilbarer Versammlungsraum, ein Gymnastik- und ein Probenraum, insgesamt 1950 Quadratmeter. Der Neubau für die Feuerwehr soll neben einer Fahrzeughalle für vier Löschfahrzeuge, einer Alarmumkleide mit Sanitärbereich, Büro-, Schulungs- und Aufenthaltsräumen zudem einen Bereich für die Kinder- und Jugendfeuerwehr von ganz Mannheim (Kleiderkammer, Wäscherei und Lagerflächen) bieten. Als Standort steht das Gewann Pfarrweglänge am östlichen Ende der Normannenstraße fest. Das Grundstück mit 8316 Quadratmetern ist für 105 Euro pro Quadratmeter gekauft. Die Stadt überlegt, den Neubau am Vormittag durch Gruppen aus zu sanierenden oder neu zu bauenden Bildungseinrichtungen zu nutzen. Geprüft wird eine Realisierung des Projektes durch die GBG und anschließende Anmietung durch die Stadt. Als Realisierungszeit wurden ca. 4,5 Jahre kalkuliert. pwr

Dieser Betrag habe „alle ein bisschen überrascht“, sagte nun Stadtrat Reinhold Götz (SPD). Man müsse „zu Kostenreduzierungen kommen“, forderte er. Aber der Sozialdemokrat plädierte klar für die Realisierung des Projekts, „auf das die Bevölkerung schon so viele Jahre wartet“. Die weitere Planung, forderte er, müsse nun „in enger Abstimmung“ mit dem Bezirksbeirat sowie den Wallstadter Vereinen erfolgen.

„Sehr erfreulich“ nannte CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz, dass die Verwaltung nun eine Fortsetzung der Planungen befürworte: „Wir begrüßen und unterstützen das“, betonte Kranz. „Zunächst war die Verwaltung ja sehr zurückhaltend“, erinnerte er an frühere Aussagen der Rathausspitze im April, als Kurz den Wallstadtern nur wenig Hoffnung machte. Dadurch habe man Zeit verloren und gerate nun unter Druck.

Kontroverse um die Kirche

Schließlich gelte der Vertrag für die Fortführung des katholischen Gemeindezentrums durch die DJK nur bis Ende 2022, und die Gemeinde sei – wegen der anstehenden Strukturreform des Dekanats – nur bereit, ihn bis maximal Mitte 2025 zu verlängern. „Wir müssen schauen, dass wir den Prozess beschleunigen, damit wir einen nahtlosen Übergang hinbekommen“, forderte Kranz.

„Hier ist ein großer Druck, möglichst schnell zu machen“, meinte ebenso ML-Fraktionsvorsitzender Achim Weizel. Zudem erinnerte er daran, dass die Frist von fünf Jahren, die man der Freiwilligen Feuerwehr die Containerlösung maximal zumuten wolle, im nächsten Jahr ablaufe. „Müssen die weitere fünf Jahre in den Containern leben?“, fragte er. Bei Einsparungen solle das Raumprogramm für die Vereine nicht beschnitten werden, so Weizel. Er befürwortete den Bau aber ebenso wie Birgit Reinemund. „Das ist eine Vorlage, der ich sehr gerne zustimme“, erklärte die FDP-Stadträtin und wünschte sich, „die Planung und Umsetzung zu straffen“.

Zu einer Kontroverse kam es wegen einer Äußerung von Dennis Ulas (Li.Par.Tie). Er wollte, dass „die Kirche in die Pflicht genommen“ werde. Seine Fraktion erwarte „eine Beteiligung an den Bau- und Betriebskosten“, denn ohne den geplanten Verkauf des katholischen Gemeindehaus-Grundstücks müsse die Stadt nicht für Ersatz sorgen. Ähnlich hatte sich zuvor der Oberbürgermeister geäußert. Er sehe Gesprächsbedarf mit der Kirche. Die Stadt werde „ganz selbstverständlich in Haftung genommen“, weil sie eine andere Verwertung des Grundstücks plane „und den eigenen Verband, die DJK, ohne Bleibe lässt“, beklagte Kurz.

„Das kann ich argumentativ nicht nachvollziehen, da fehlt mir jegliche Grundlage“, widersprach Claudius Kranz dem vehement. „Wir haben bisher davon profitiert, dass die Kirche auf eigene Kosten eine Halle errichtet und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat“, erklärte der CDU-Fraktionschef. Nun könne man die Kirche nicht als Schuldige bezeichnen, wenn sie sich zurückziehe. In allen anderen Stadtteilen habe die Stadt schon lange selbst die Hallen errichtet und unterhalten.

Bernd Konetschny (CDU) bat im Namen des Bezirksbeirats darum, dass Kirche, DJK, Stadt und Bürgerinitiative „an einem Tisch“ die Übergangszeit bis zum Neubau besprechen – gerade weil die Zeit knapp werde. Er dankte der Verwaltung für die bisherige Arbeit zur Vorbereitung des Baus. Der sei „sehr wichtig für unseren Stadtteil, dringlich und notwendig für unser gesellschaftliches Leben in Wallstadt“. Auf die Frage von Stadträten, mit welchen Aufwendungen letztlich zu rechnen sei, antwortete Kurz nicht. Die Verwaltung gehe „von deutlich geringeren Kosten“ aus. Es sei aber „nicht seriös“, Zahlen zu nennen.