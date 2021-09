Der Planungsauftrag ist erteilt

Die Stadt hat jetzt einen „erweiterten Planungsauftrag“ für den Neubau eines Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr erteilt. Darüber informierte Stephen Berger vom Fachbereich Bau und Immobilienmanagement den Bezirksbeirat Wallstadt. Die Kosten dafür seien im Etat 2022 „durch globale Planungsmittel abgesichert“, versicherte er. Damit wären alle nötigen Schritte bis zur Ausschreibung von einem Planungswettbewerb möglich.

Im Gemeinderat war kurz vor der Sommerpause beschlossen worden, die Planungen für den seit Jahrzehnten diskutierten Neubau voranzutreiben. Das wäre „ein großer Erfolg“ für das Projekt, so Nadja Wersinski vom Fachbereich Demokratie und Strategie der Stadt zu den Bezirksbeiräten. Allerdings habe der Gemeinderat dies mit einem klaren Auftrag verbunden: „Es muss günstiger werden.“ Die Machbarkeitsstudie hatte nämlich geschätzte Baukosten von 28 Millionen Euro ergeben. Daher werde man nun „einen Prozess beginnen, mit dem die Realisierungskosten reduziert werden sollen“, so Wersinski. Dazu sei am 8. Oktober ein erstes Treffen von Vertretern der Stadt, der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine, der Bürgerinitiative sowie des Bezirksbeirates vorgesehen. „Es gibt bestimmt ein Potenzial, Synergien und Effizienzen zu erzielen“, meinte die Vertreterin der Stadt. Dazu werde man sich vor allem die Gemeinschaftsflächen ansehen.

Hinweis auf Zeitdruck

Bisher seien in der Machbarkeitsstudie die Flächenanmeldungen nämlich nur „aneinandergereiht“ worden, erläuterte Berger. Erst bei einer konkreteren Planung habe man „eine andere Flughöhe“, werde sich nun „genaue Raumbeziehungen“ anschauen und etwa mehrere Technikräume zusammenführen oder Außenflächen „optimieren“.

Diese Aussagen reizten die Bezirksbeiräte zum Widerspruch. Janec Gumowski (SPD) forderte von der Verwaltung bei gleich zwei Wortmeldungen die Zusage, jegliche Abstriche an nutzbaren Räumen auszuschließen. „Das ist das absolute Minimum“, betonte ebenso Bernd Konetschny (CDU) und warf der Verwaltung vor, sie habe das Projekt bisher „zu teuer gerechnet“. Heidrun Back (CDU) fragte, ob die Stadt denn die steigenden Baukosten einkalkuliert habe: „Das darf nicht auf Kosten des Raumprogramms gehen“, verlangte auch sie. Das, so erinnerte Martin Dubbert (CDU), habe die Bürgerinitiative bereits 2019 an den Oberbürgermeister übergeben. „Wir stehen immens unter Druck, diese Halle wird geschlossen werden“, so Dubbert unter Hinweis auf Pläne der Kirche, die DJK-Halle schon ab Ende 2022 aufzugeben.

Wersinski erklärte, die Stadt habe mit der DJK Gespräche geführt. Nachdem der politische Grundsatzbeschluss für den Neubau einer Halle durch die Stadt vorliege, gebe es bei Kirche und DJK „die Bereitschaft, das weiterlaufen zu lassen“ – also über 2022 hinaus, bis der Neubau der Stadt fertig sei, sagte sie.

„Endlich zu Potte kommen“

Nicht beantworten konnte Berger aber die Frage nach den steigenden Baustoffpreise. Zwar habe man den üblichen Index einberechnet, „aber es kann keiner absehen, wie sich das weiterentwickelt“. Einbezogen seien aber Aufwendungen für Artenschutz und energetische Projekte. In diesem Zusammenhang regte Cornelia Schacht (Grüne) an, Parkplätze auf den Dächern zu prüfen, um weniger Fläche zu verbrauchen.

Auch zwei Bürger meldeten sich zu Wort und verlangten von der Stadt, das Vorhaben schneller voranzutreiben. Zudem wies Enrico Starck, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, darauf hin, dass vergleichbare Gerätehäuser in anderen Kommunen deutlich günstiger errichtet worden seien. „Man hat den Eindruck, es wird schlecht gerechnet, um das Projekt zu verhindern“, schimpfte er. Dies sei für die Ehrenamtlichen „absolut demoralisierend“. Ihnen fehle „die Lösungsorientierung“, so Starck: Die Stadt solle nun „endlich zu Potte kommen“.

„Der politische Wille ist durchaus da“, verwies der Sitzungsleiter, CDU-Stadtrat Alexander Fleck, auf die mit großer Mehrheit getroffene Entscheidung im Gemeinderat. Das bestätigte SPD-Stadträtin Claudia Schöning-Kalender. „Der Zeitdruck ist uns bewusst“, sagte sie. Den Prozess einer fachbereichsübergreifenden Planung mit Einbeziehung der Bürger „hat Mannheim noch nicht so oft erlebt und ist durchaus zu loben“, so Schöning-Kalender.

