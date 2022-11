Der Handel im ständigen Wandel

Einen Stutenmilchhandel gab es sogar bis 1996, einen Mützenmacher und Schweinezucht bis zur Mitte der 1970er Jahre, ebenso einen Laufmaschen-Eildienst, eine Puppenklinik, eine Mietwaschküche, auch ein Heilbad – und das alles in Wallstadt. Norbert Leidig hat in einem Buch „Gewerbe unter den drei Türmen“ zusammengestellt, wie sehr sich Handel, Handwerk und Dienstleistungen in dem Ort seit der Eingemeindung 1929 verändert haben.

Elke Gerber vom Arbeitskreis Heimatgeschichte gab dazu den Anstoß, nachdem Leidig 2016 bereits die Geschichte der Gaststätten von Wallstadt aufgearbeitet hat. Nun war es noch aufwendiger. Leidig durchforstete stapelweise Adressbücher und die Anzeigen in Jubiläumsschriften von Vereinen, recherchierte bei Zeitzeugen und fertigte – mit Unterstützung seines Bruders Peter – zudem Fotos aller Gebäude an.

Buch und Autor Das Buch „Gewerbe unter den drei Türmen“ hat 216 Seiten, ist im Verlag Waldkirch erschienen und bei Nuray´s Frisuren- und Kosmetikstudio in der Römerstr. 27-31 sowie der Buchhandlung Waldkirch in Feudenheim für 18 Euro erhältlich. Der Autor Norbert Leidig (Jahrgang 1950) war bis 2010 Polizeibeamter, ist Obmann der Gemeinschaft der Polizeipensionäre, aktiv im Arbeitskreis Heimatgeschichte Wallstadt, bei den „Sandhase“, beim Mannheimer Ruder-Club, der Rudergesellschaft Rheinau und vielen weiteren Vereinen. pwr

Er wolle damit, so der Autor, gerade der großen Zahl von „Nicht-Ur-Wallstädtern“, also der Zugezogenen seit der Entstehung der Neubaugebiete, einen Überblick über das Geschäftsleben des Orts geben. Zudem liegt damit endlich mal wieder eine Veröffentlichung zur Geschichte von Wallstadt vor, zu der es ja nur sehr wenige Publikationen gibt.

Die enorme, aufwendige und detailreiche Arbeit hat sich gelohnt. Leidig kam auf 800 Geschäfte und Betriebe, die es an den 300 von ihm aufgelisteten Adressen im Lauf der Jahrzehnte gegeben hat. Das alles gehe nicht ohne „Fleiß, lebhafte Aufmerksamkeit, große Ausdauer sowie Erfahrung im Recherchieren und Beachten von scheinbar Selbstverständlichem“, wie Bloomaul und Soziologe Hans-Peter Schwöbel, der in Wallstadt wohnt, dem Autor in einem Vorwort bescheinigt.

Dabei gibt es solch eine Aufstellung für keinen anderen Mannheimer Stadtteil. Doch die Arbeit an dem Buch ist nicht nur deshalb sehr verdienstvoll, sondern ebenso, weil es eindrucksvoll den Wandel des Stadtteils wie auch von Berufen zeigt. Denn wer braucht heute noch einen Laufmaschen-Eildienst oder ahnt, dass es noch in den 1970er Jahren mitten in einem Mannheimer Vorort Schweinezucht gegeben hat?

Von Milchhandlung bis Heißmangel, von Damenschneider bis zur Schmiede – das alles ist ausgestorben, kleine Tankstellen längst verschwunden. Das Buch zeigt, dass es in dem Ort einst viele selbstständige Bäcker und Metzger gab, aber ebenso eine Offsetdruckerei, eine Weinkellerei, Kohlenhandlungen, einen Experten für Drahtmatratzen, Geflügelzucht, einen eigenen Spielwaren-Laden und – statt einem großen Getränkemarkt wie heute – wie in vielen Vororten die zahlreichen kleinen Geschäfte, die Flaschenbier verkauft haben, oft aus dem Fenster.

Immer wieder stößt man bei der Lektüre auf sehr bekannte Namen, etwa Alleinunterhalter Alex Schuhböck, der zeitweise in Wallstadt gewohnt hat, Markthändler und Bloomaul Gerold Falter oder Eugene Naidoo, die Mutter des Sängers Xavier Naidoo, die von 1979 bis 1999 als Inhaberin einer Änderungsschneiderei aufgeführt ist. Gut nachvollziehen lässt sich ferner die Entwicklung des Alten Kinos in der Gundelsheimer Straße, das heute Getränkemarkt ist – bis Yilmaz Kalender ihn zum Jahresende schließen wird. Zu sehen ist ebenso, wenn Betriebe über mehrere Generationen bis heute fortgeführt werden – etwa die Schreinerei Schwarzwälder.

Auch ein Warnsignal

Nicht vergessen hat Norbert Leidig Straßenheim, das ja Teil des Stadtbezirks Wallstadt ist. Dass dort ein Architekt, Tierärzte sowie Garten- und Landschaftsbau ansässig sind, weiß man – aber der Autor hat zudem herausgefunden, dass in dem kleinen Weiler von 1953 bis 1957 ein Getränkeladen existierte.

Auch was es in Wallstadt nie gab, thematisiert Leidig – etwa einen Juwelier oder Lederwaren. Solche Geschäfte hätten sich, so nimmt er an, „in Vororten, die später eingemeindet wurden, nicht etablieren können, da sie sich bereits in der Innenstadt oder früher eingemeideten Stadtteilen niedergelassen haben und kein ausreichender Kundenstamm vorhanden war“, nimmt er an. Historische Fotos und die Erklärung, wie sich Straßennamen und Hausnummern nach der Eingemeindung geändert haben, runden das Buch ab. Dabei ist Leidigs Publikation nicht nur etwas für Geschichtsinteressierte oder Nostalgiker, sondern zudem ein Warnsignal. Es zeigt, wie viele Betriebe verschwunden sind und wie wichtig der Werbespruch „Hier wohne ich, hier kauf ich ein“ vom Bund der Selbständigen (BDS) ist – denn wer will, dass ein vielfältiges Geschäfts- und auch Vereinsleben erhalten bleiben, der muss es auch nutzen.