CDU reagiert „entsetzt“

Die CDU-Gemeinderatsfraktion wird den neuen Plänen der Verwaltung, auf dem Festplatz an der Amorbacher Straße ein Kinderhaus plus Wohnungen zu bauen, nicht zustimmen. Das kündigte CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz an. Dass die Verwaltung nun plötzlich derart von den im Bezirksbeirat und im überparteilichen Lenkungsgremium zu Kita-Neubauten besprochenen Plänen „massiv abweiche“, habe sie „entsetzt“, so die Fraktion im Namen ihrer Bezirksbeiräte und Stadträte. „Das Grundstück ist aus unserer Sicht zu klein, um neben einer großen Kindertageseinrichtung Wohnbebauung zu realisieren. Eine weitere Verdichtung an dieser Stelle lehnen wir ab, da dadurch nur weitere Probleme geschaffen werden“, so Stadträtin Katharina Funck. „Die verkehrliche Erschließung ist völlig unzureichend. So sind viel zu wenig Parkplätze und Fahrradstellplätze geplant“, ergänzt Stadtrat Alexander Fleck. pwr

