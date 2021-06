Anwohner kämpfen für die Grünanlage

Anwohner aus sieben Häusern der Buchener Straße und der Amorbacher Straße in Wallstadt haben eine Interessengemeinschaft gegründet. Mit einer Unterschriftenliste und einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Kurz, Stadträte, Parteien und Bezirksbeiräte protestieren sie gegen die neuen Pläne der Stadt, die Grünanlage an der Buchener Straße aufzugeben.

AdUnit urban-intext1

Das früher als Festplatz dienende Areal sollte erst mit Einfamilienhäusern bebaut werden. Im Januar erklärte die Stadt, sie brauche die Fläche für ein Kinderhaus, der Grünstreifen bleibe aber erhalten. Plötzlich wurden die Pläne geändert. Nun sollen zusätzlich zum Kinderhaus zwei Wohnblocks entstehen und die Grünfläche entfallen. Am kommenden Dienstag entscheidet darüber der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats.

„Dagegen protestieren wir ausdrücklich. Hier versucht die Stadt, unsere Wohnqualität erheblich zu verschlechtern. Immer wieder wird betont, wie wichtig es sei, Versiegelung von Grünflächen zu vermeiden – das gilt wohl nicht für die Stadt selbst“, heißt es in dem Brief. Man werde „alle Möglichkeiten ausschöpfen“, dass der alte Baumbestand, die Wiese und die Büsche nicht entfernt werden.

„Fassungslos“ über die Pläne haben sich auch die Bezirksbeiräte Cornelia Schacht und Oliver Cors der Grünen geäußert. Sie befürworten zwar das Kinderhaus, kritisieren aber, dass nicht versiegeltes Gelände der geplanten Wohnbebauung weichen soll. Das Festplatzgelände reiche „maximal für die Kindertagesstätte, nicht jedoch für zusätzliche Wohnbebauung,“ widersprechen die Grünen den Plänen.

AdUnit urban-intext2