Rund 200 Millionen ausgediente Handys liegen nach Schätzung von Experten ungenutzt in deutschen Schubladen. Wer auch so ein ausgedientes Gerät besitzt, kann es im Weltladen Wallstadt abgeben – und mit der Spende Gutes tun: Da die wertvollen Rohstoffe – etwa Gold – recycelt werden, muss weniger Material abgebaut werden, nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt und belasten so nicht die Umwelt. Auch den Menschen in der Demokratischen Republik Kongo wird mit einer Althandy-Spende über die Organisation Missio geholfen. Aus dem Erlös des Recyclings werden Familien in Not durch die Aktion Schutzengel unterstützt. Der Weltladen in der Römerstraße 28 hat montags bis freitags 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. scho