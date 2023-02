Alles dauert zu lange

Pech, wer derzeit auf einen Kindergartenplatz in Wallstadt wartet – von dem neu geplanten Kinderhaus hat er nichts mehr. Der Bau ist zwar schon seit Mitte 2021 beschlossen, aber wird frühestens Mitte 2027 fertig. Sechs Jahre später; mögliche weitere Verzögerungen durch Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel nicht eingerechnet.

Kann das normal sein? Die Verwaltung wird entgegnen, dass man sich bereits im „beschleunigten Verfahren“ befindet, da es sich um „Innenentwicklung“ und nicht um ein völlig freies Grundstück in der Natur handelt. Sonst würde es noch länger dauern. Wer momentan auf der Warteliste einer Kita steht und nicht weiß, wie er die Kinderbetreuung regeln soll, wird über das Wort „beschleunigt“ nur lachen.

Schließlich geht es nur um Formalien. Muss allein die Änderung von „Wohnhäuser“ in „Kinderhaus“ in einem Bebauungsplan, also eine reine Formalie, „beschleunigt“ wirklich über eineinhalb Jahre dauern, wenn sich alle zuständigen Ausschüsse des Gemeinderats und der Bezirksbeirat schon im März 2021 einig waren?

Das Ganze ist ja auch kein Einzelfall. Auch das Kultur- und Sportzentrum für Wallstadt mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr wird erst 2027 fertig – frühestens. Auf der Vogelstang zieht sich der lange gewünschte Neubau für die marode Geschwister-Scholl-Schule, seit 2008 diskutiert und 2020 beschlossen, wie Gummi. Nach Planungsbeginn, und der ist noch nicht erfolgt, brauche man 50 Monate, so die Verwaltung.

Dabei soll das kein Vorwurf an Beamte sein, dass sie zu langsam arbeiten. In Wilhelmshaven war im Dezember nach nur knapp zehn Monaten (!) Planungs- und Bauzeit das erste deutsche Terminal für den Import von Flüssigerdgas in Betrieb gegangen – weil der politische Wille da war, ging es plötzlich. Doch für, und das muss man im Gegensatz zu einer komplizierten Flüssiggasanlage sagen, einen stinknormalen Kindergarten, für eine Schule oder eine Stadtteil-Kulturhalle braucht man so viele Jahre?

Da kann einfach bei den Vorgaben, bei den Abläufen, bei der irrwitzigen Zahl von Normen und Vorschriften etwas nicht stimmen. Bauen für die Allgemeinheit muss schneller gehen. Aber wir stehen uns mit vielen Formalien manchmal selbst im Weg.