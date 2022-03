Zwei Männer schlagen in der Gartenstadt rund 50 Scheiben ein

Mannheim. Ein Bild der Verwüstung verursachten zwei Unbekannte in der Gartenstadt. Am Dienstagabend zwischen 20 und 21 Uhr schlugen die Männer in der Kirchwaldstraße zunächst an zwei Fahrzeugen auf der Beifahrerseite jeweils die beiden Scheiben ein. Anschließend entglasten sie nach Angaben der Polizei sämtliche Scheiben der Straßenbahn-Haltestelle „Freilichtbühne“ – insgesamt 43 Spritzschutz-Glasscheiben und die Scheiben des Fahrgastunterstands. Außerdem beschädigten sie am Fahrkartenautomaten den Bildschirm und die Kamera. Es entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Die beiden Täter werden als etwa 1,75 Meter groß, mit jugendlichem Aussehen und schlank beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet. Einer der beiden Täter trug einen Kapuzenpullover, der andere eine Jacke mit Pelz an der Kapuze. Die vorhandenen Spuren wertet die Polizei derzeit aus. Weitere Zeugen werden gesucht und sollen sich unter der 0621/777690 melden.