Wohnungseinbruch in Mannheim-Waldhof

Mannheim. Unbekannte sind im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 17.30 Uhr bis Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr in ein Wohnhaus in Mannheim-Waldhof eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter in der Michelstadter Straße vermutlich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Die Unbekannten entwendeten unter anderem Schmuck. Der genaue Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden unter der Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu wenden.