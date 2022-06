Die Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Blumenau feierte jetzt Richtfest für den Anbau an die Siedlerhalle, das Martin-Böttcher-Haus. In den vergangenen vier Jahren haben ehrenamtliche Helfer des Vereins den Rohbau fast komplett in Eigenleistung erstellt. Rund 1200 Arbeitsstunden haben die Helfer dafür gebraucht, wie der Erste Vorsitzende des Vereins, Michael Christill, in seiner

...