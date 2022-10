Vollsperrungen in Mannheim-Gartenstadt wegen Fahrbahnsanierung

Mannheim. Bis voraussichtlich Ende Februar 2023 saniert der Stadtraumservice Mannheim die Fahrbahn im Langen Schlag zwischen Waldpforte und Staudenweg in der Gartenstadt. Die Sanierung wird in fünf kleinen Teilabschnitten unter Vollsperrung durchgeführt, so die Stadt. Die Gehwege seien nicht betroffen und zugänglich. Eine Umleitungsbeschilderung für den Kfz-Verkehr ist laut Stadt ausgeschildert. Der Busverkehr wird über die Donarstraße umgeleitet. Anwohner wurden informiert, kurz vor jeder Teilmaßnahme werde es weitere Informationen geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1