Unbekannter überfällt Paketzusteller in Mannheim-Waldhof – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen einen Paketzusteller in Mannheim-Waldhof überfallen und ihn dabei mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilt, lieferte der Paketbote gegen 11 Uhr in der Marburger Straße Sendungen aus. An der Hausnummer 50 sprach ihn ein Fremder an und gab an, ein Paket zu erwarten, das er gerne entgegennehmen wolle. Der Zusteller schaute nach und bemerkte, dass er die geforderte Sendung mit sich führte. Der Mann zeigte seinen Ausweis vor und sollte den Empfang quittieren. Anstatt eines Stifts zog er allerdings ein Messer, bedrohte den Lieferanten und forderte ihn auf, das Paket herauszugeben. Der Täter nahm das Paket und flüchtete damit in Richtung Wiesbadener Straße. Dort stieg er nach Angaben der Polizei in einen silbergrauen Wagen der Marke BMW mit "GG-" Kennzeichen. Sein Komplize im Auto fuhr mit ihm in Richtung Darmstadter Straße davon.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80-1,85 Meter groß, normale Körperstatur, helle Hautfarbe, blonder Bart, auffällig schwarze Hornbrille, weinroter Pullover, dunkelblaue Jeans-Hose mit weißen Auswaschungen, er sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu wenden.