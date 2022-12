Unbekannte erbeuten Schmuck bei Wohnungseinbruch in Mannheim

Mannheim. Bei einem Wohnungseinbruch in der Mannheimer Gartenstadt am Dienstagabend haben unbekannte Täter eine Schmuckschatulle gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen 18 und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Narzissenweg. Sie hebelten laut Polizei das Fenster auf und stiegen dadurch in die Räumlichkeiten. Der Polizei ist der Inhalt der gestohlenen Schmuckschatulle noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sandhofen unter der Rufnummer 0621 777690 zu wenden.

